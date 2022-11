Biznesy mężów i partnerów gwiazd. Platforma ślubna, biznes kosmetyczny w Brazylii i apteki

One grzeją się w blasku fleszy, a ich mężowie unikają rozgłosu. Czasem tylko pojawiają się na wspólnych zdjęciach w mediach społecznościowych, czy potowarzyszą partnerce podczas wielkiej gali. Na co dzień jednak z powodzeniem prowadzą własne firmy i pomnażają majątki. Ale kiedy trzeba, bronią swoich ukochanych. Za sprawą ostatniej medialnej burzy z udziałem Pauliny Smaszcz, głośno zrobiło się o Krzysztofie Jabłońskim, partnerze Izabeli Janachowskiej. Czym zajmuje się mąż gwiazdy? A co robią inni, nieznani mężowie znanych żon?

Krzysztof Jabłoński i Izabela Janachowska

Izabela Janachowska w 2014 roku została żoną Krzysztofa Jabłońskiego. Mężczyzna przez 20 lat prowadził firmę, która zajmowała się produkcją świec zapachowych. Marka była liderem w branży w całej Europie. Firmę sprzedał w 2018 roku i zajął się rynkiem weselnym.

Rocznie odbywa się około 200 tys. ślubów. Średni wydatek to 35 tys. zł, czyli to rynek wart siedem mld. zł. rocznie. O czymś takim w moich świecach mogłem tylko pomarzyć (...). Chcemy zrobić największą i najnowocześniejszą platformę ślubną z wykorzystaniem najnowszych technologii - mówił swego czasu w wywiadzie dla "Pulsu Biznesu".

Janachowska Izabela, Krzysztof Jabłoński KAPiF.pl / KAPiF.pl

Jolanta Pieńkowska i Leszek Czarnecki

Jolanta Pieńkowska zniknęła kilka lat temu z show-biznesu. Ostatnio prowadziła telewizję śniadaniową. Jej mąż jest na liście najbogatszych Polaków. Leszek Czarnecki zajmował się różnymi rzeczami, jednak już od lat 90. pracuje w branży finansowej, a obecnie jest właścicielem banku.

Leszek Czarnecki i Jolanta Pieńkowska KAPIF

Mikołaj Gauer i Agnieszka Sienkiewicz

Agnieszka Sienkiewicz jest żoną Mikołaja Gauera. Partner gwiazdy jest właścicielem sieci aptek.

Zawsze chciałem być operatorem filmowym, fotografem. (...) W momencie, kiedy nastąpił pewien przestój w byciu szwenkierem przyjechałem do Łodzi pomóc mamie w prowadzeniu apteki. (...). No, i tak jakoś zostało. Obecnie biznes ten rozrósł się do sieci kilkunastu aptek - opowiadał w jednym z wywiadów.

Agnieszka Sienkiewicz i Mikołaj Gauer Instagram/mikowhyy

Bartłomiej Wróblewski i Małgorzata Kożuchowska

Bartłomiej Wróblewski, mąż Małgorzaty Kożuchowskiej, był przez jakiś czas związany z mediami. Jednak później założył własną firmę, która zajmuje się ochroną ważnych państwowych instytucji.

Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski KAPiF

Małgorzata Socha i Krzysztof Wiśniewski

Małgorzata Socha i Krzysztof Wiśniewski niezwykle rzadko są razem widywani na salonach. Ona realizuje się jako aktorka, on jest inżynierem. Niewiele wiadomo na temat mężczyzny. Jest absolwentem politechniki i robi karierę w wyuczonym zawodzie.

Małgorzata Socha, Krzysztof Wiśniewski Fot. Instagram.com/malgosia_socha

Marek Kujawa i Kinga Rusin

Marek Kujawa z dużym powodzeniem prowadzi firmę kosmetyczną. W odróżnieniu do innych partnerów gwiazd, chętnie bywa na salonach. Wiele razy towarzyszył Kindze Rusin na licznych eventach branżowych.

Kinga Rusin i Marek Kujawa KAPiF

Natalia Siwiec i Mariusz Raduszewski

Mariusz Raduszewski, partner Natalii Siwiec, także prowadzi firmę kosmetyczną. Jednak daleko, daleko od Polski. Biznes prowadzi w Brazylii.

Natalia Siwiec i Mariusz Raduszewski Kapif

Piotr Stramowski spotkał się z kobietą z dzieckiem. Poszli razem na kebaba