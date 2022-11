Simon Dorante-Day ma 56 lat i pochodzi z Australii. Mężczyzna jest ojcem dziewiątki dzieci i twierdzi, że jego ojcem jest król Karol III, a matką królowa małżonka Camilla. Według niego pojawił się na świecie, kiedy Karol miał zaledwie 17 lat. Aby uniknąć skandalu w rodzinie królewskiej, został rzekomo odesłany do adopcji. W trakcie dorastania miał zostać poddany okrutnym zabiegom, aby ukryć jego podobieństwa do ojca. Twierdzi, że zmieniono mu kolor tęczówki i upiłowano zęby. Prawdę o swoim pochodzeniu poznał dopiero na łożu śmierci adoptowanej babci, która wyznała, że była pracownicą na dworze królowej Elżbiety II.

Simon Dorante-Day twierdzi, że król Karol III jest jego ojcem. Chce nakłonić go do testu DNA

Simon Dorante-Day próbował już udowodnić, że płynie w nim błękitna krew. Przed śmiercią królowej Elżbiety II wysłał do monarchini list z prośbą o to, by przekonała Karola do testu DNA.

Karol dostał to, czego chciał - dostał tron, dostał żonę, dostał wszystko. Ja też chcę dostać to, o co walczę. (...) Jeśli nie jest moim ojcem, niech to udowodni - wyznał w rozmowie z "7News".

Jak się zapewne domyślacie, nie otrzymał odpowiedzi. To go nie powstrzymało i dalej walczy o swoją "prawdę". Niedawno pokazał w australijskiej telewizji zdjęcia z młodości, na których, jak twierdzi, jest łudząco podobny do swojej biologicznej matki, Camilli. Podobieństwo jest według niego tak uderzające, że nawet "prawowity" syn Camilli, Tom Parker-Bowles przegrywa w tym porównaniu.

Myślę, że porównania między mną a Tomem Parker-Bowlesem są jednymi z najciekawszych. Wierzę, że mamy tę samą matkę, Camillę. I chociaż mamy różnych ojców, widać tak wiele podobieństw - zawsze były one oczywiste dla mnie i wielu moich zwolenników. Jest też wiele podobieństw między mną, a bratem Camilli, Markiem Shandem - dodał.

Simon Dorante Day wygląda jak jego rzekoma matka Camilla? "Bardziej jak członek Bee Gees"

Jak twierdzenia Simona Dorante-Day'a odbierane są przez widzów stacji? Do "dowód" na pokrewieństwo z królową małżonką Camillą podchodzą z przymrużeniem oka.

Powodzenia w zmuszeniu rodziny królewskiej do wykonania testu DNA...

Jeśli on ma 56 lat, to urodził się w 1966 roku. Karol miał 18, a Camilla 27 lat. Ze wszystkich prasowych doniesień wiemy, że poznali się dopiero w połowie lat 70. Oczywiście wszystko jest możliwe, ale podejrzewam, że zdolności matematyczne pana Dorante-Day'a są w nie najlepszej kondycji.

Jak dla mnie to on bardziej wygląda jak członek Bee Gees - czytamy w komentarzach na Twitterze.

Jak sądzicie, czy to prawdziwy nieślubny syn Karola i Camilli?

