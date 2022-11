Iwona Pavlović odpowiada na ataki Pauliny Smaszcz. Nie odbiła piłeczki. Wykazała się dyplomacją

Paulina Smaszcz w październiku podała do publicznej wiadomości, że jej były mąż, Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek są parą. Gospodarze "Pytania na śniadanie" ponoć chcieli ujawnić się z łączącym ich uczuciem znacznie później, mimo to zostali uprzedzeni. Smaszcz wzięła ich na celownik. Potem uderzyła w Izabelę Janachowską i Iwonę Pavlović, które zaapelowały do niej, by nieco ochłonęła. Tancerki wypowiedziały się dość powściągliwie, ale i tak ściągnęły na siebie niechęć "kobiety-petardy".

Paulina Smaszcz pracowała z Maciejem Kurzajewskim w TVP. Tak wtedy wyglądała

Iwona Pavlović ucina wątek Pauliny Smaszcz

Co takiego powiedziała o Paulinie Smaszcz Iwona Pavlović? Przypomnijmy:

Jestem zaskoczona, bo oni dość dawno się rozwiedli. Różnie się ludzie rozstają i ja również miałam rozstanie ze swoim mężem, ale do dzisiaj jesteśmy w naprawdę pozytywnych i dobrych relacjach. Nawzajem się bardzo szanujemy i chyba to jest najważniejsze. Poza tym ja jestem szczęśliwa i on jest szczęśliwy, więc takie opowieści po latach chyba nie mają sensu i są niepotrzebne. Jeżeli ktoś jest szczęśliwym człowiekiem, to chyba nie wraca do tego, co było. Także Paulino, odpuść. Żyj swoim życiem. Też na pewno jesteś szczęśliwa - poradziła jej Pavlović w rozmowie z Jastrzabpost.

Te słowa musiały zirytować ekspertkę od PR, bo w podcaście Anny Zejdler "Porażka, czyli sukces" uderzyła w Janachowską, o której powiedziała, że "strzeliła sobie dzidziusia z milionerem" i o Pavlović, której zarzuciła "rozbicie małżeństwa" obecnego męża.

Ponieważ była żona Macieja Kurzajewskiego pociągnęła wątek Janachowskiej i jej męża, Krzysztofa Jabłońskiego jeszcze dalej, zahaczając o sprawy finansowe i jego zakończone przed laty małżeństwo, biznesmen zażądał sprostowania nieprawdziwych informacji. Zapowiedział, że jeśli się go nie doczeka, skieruje sprawę do sądu. Iwona Pavlović najwyraźniej uznała, że nie będzie poświęcała energii na ten konflikt. Dała to do zrozumienia w wymianie zdań z fanem:

A w Polsce jakaś pseudocelebrytka się pani czepia.

To nie moje zmartwienie. Ja mam swoje piękne życie, na które ciężko pracowałam i pracuję. Pozdrawiam serdecznie - odpisała Pavlović.

Iwona Pavlović ucina wątek Pauliny Smaszcz Fot. Instagram/ iwonapavlovic

Nowe związki dawnych partnerów gwiazd

Sądzicie, że jest jeszcze szansa, aby to wszystko zakończyło się pokojowo?

