Katarzyna Tusk od lat prowadzi popularnego bloga Make Life Easier. Influencerka jest też bizneswoman. Ma własną markę odzieżową. Niedawno zajęła się także modą cyrkularną. Córka byłego premiera otworzyła ekskluzywny internetowy butik z ubraniami z drugiej ręki. Choć na co dzień celebrytka jest bardzo zapracowana, znalazła czas, aby wybrać się do Londynu na premierę nowego sezonu serialu "The Crown".

Kasia Tusk na premierze "The Crown". Szyk i ponadczasowa elegancja

Katarzyna Tusk jest bardzo popularna na Instagramie. Jej profil jest obserwowany przez ponad 400 tysięcy internautów. Nic więc dziwnego, że jest zapraszana na prestiżowe eventy. Za tego typu wydarzenie można uznać londyńską premierę "The Crown". Blogerka zaprezentowała się w stylizacji, której nie powstydziłaby się nawet księżna Kate. Influencerka postawiła na ponadczasową czerń. Uwagę przykuwała zwłaszcza efektowna bluzka z tiulowymi, bufiastymi rękawami. Celebrytka zestawiła ją z klasycznymi spodniami, które optycznie wydłużyły jej nogi. Całość uzupełniły stonowane dodatki, torebka ze złotymi elementami, prosty pasek oraz buty z kwadratowymi noskami.

Katarzyna Tusk Instagram/ makelifeeasier_pl

Wokół piątego sezonu "The Crown" narosło wiele kontrowersji. Akcja nowej serii toczy się w latach 90. Monarchia brytyjska przechodziła wówczas kryzys. Sceny, w których padają niepochlebne uwagi na temat rodziny królewskiej, oburzyły Johna Majora, ówczesnego premiera. Były szef rządu zaprzeczył jakoby miał kiedykolwiek krytykować royalsów. Nowy sezon nie spodobał się także Judi Dench, legendzie kina. Aktorka opisała go słowami "okrutny i surowy".

