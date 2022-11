Natalia Siwiec dekadę temu przebiła się do celebryckiego mainstreamu i ma się tam wyjątkowo dobrze. Na Instagramie, który aktualnie uchodzi za najlepszy barometr popularności, obserwuje ją 1,3 mln osób. Celebrytka, chcąc podtrzymać zainteresowanie, chętnie pokazuje swoją codzienność, często pozuje w skąpych strojach. Przy okazji zbiera komplementy. O ile figura 39-latki jest nienaganna, to śmiałe ujęcia i wycięte stroje nie wszystkim się podobają. Modelka ma jednak wprawę w odpieraniu internetowych ataków, co niedawno znowu jej się przydało.

Natalia Siwiec ostro odpowiada na zaczepkę

Mama pięcioletniej Mii wywiązywała się z kolejnej instagramowej współpracy reklamowej, pokazując się fanom w sporo odkrywającym bikini z motywem lamparcich cętek. Strój w kolorze cielistym, dzięki sprytnym naszyciom, sprawiał wrażenie jeszcze bardziej skąpego, niż był w rzeczywistości. Modelka nie ograniczyła się do statycznego prezentowania produktu - zaczęła kołysać się w rytm przygrywającej jej muzyki.

Zdjęcia Natalii Siwiec znajdziecie w galerii w górnej części artykułu

Widok ten zachwycił część internetowej publiczności Natalii, innych nieco zgorszył. Pojawiło się nawet kilka wpisów od pań twierdzących, że za nic w świecie nie włożyłyby takiego kostiumu. Takie uwagi celebrytka ignorowała, ale jeden komentarz musiał ją rozsierdzić, bo odpisała autorowi w dość kąśliwym tonie. Z klasą zareagowała na chamską zaczepkę.

Poza cy*kami masz coś do zaprezentowania swoją osobą? Dramat, jakie te kobiety są puste - grzmiał komentujący.

Ty się tego nigdy nie dowiesz, bo raczej marne szanse na to, byśmy się poznali bliżej, byś mógł to ocenić - odparowała Natalia.

Trzeba przyznać, ze celebrytka wyjątkowo dobrze poradziła sobie z prostackim komentarzem i nie pozwoliła wytrącić się z równowagi.

