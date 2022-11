Blogerka bezlitośnie o Polsce: Jeśli nie masz dzieci, wszystko sprawia, że czujesz się gorszy

W podcaście Kamila Balei "Tato, no weź!" dla Radia Złote Przeboje wzięła udział Michalina Grzesiak. Blogerka prowadzi od lat poczytny profil w mediach społecznościowych pod chwytliwą nazwą "Krystyno, nie denerwuj matki". W podcaście poruszyła również kwestie społeczne i polityczne.

REKLAMA

Zobacz wideo Kolejne szokujące "mądrości" Kaczyńskiego. Kobiety nie rodzą dzieci, bo "dają sobie w szyję"

"Krystyno, nie denerwuj matki" gorzko o sytuacji w Polsce

Rozmowa z Kamilem Baleją szybko zeszła na tematy społeczne i polityczne. Michalina Grzesiak ma bardzo jasne poglądy na temat tego, jak powinny wyglądać prawa reprodukcyjne w Polsce (podpowiedź - zupełnie inaczej, niż widzi to obecna władza) i jak powinno się mówić o rodzicielstwie. Wie też, że wszystko, co mówi, jest przesiąknięte perspektywą metropolii - a to nijak się ma do tego, jak myśli się i żyje w innych miejscach:

Nam się wydaje, że jest ok, bo my żyjemy w takim świecie, w którym to jest popularne, w którym o tym rozmawiamy, sobie robimy wywiadziki, jesteśmy tacy mądrzy. Ale byśmy pojechali na jakąś wieś, prowincję i byśmy się za głowę złapali. W dużych miastach ratujemy psy, wyciągamy kury z klatek, ale jedziemy na wieś a tam trzymanie psów na łańcuchach od krowy ma się świetnie. Tak samo jest z tematem macierzyństwa, tacierzyństwa, terapii.

13 procent rodziców żałuje decyzji o potomstwie! - dodał Kamil Baleja.

Byłabym ciekawa, ile z tych 13 procent, które się przyznało, było zmuszonych do macierzyństwa. Bo to też jest w świecie, w którym życjemy, obowiązek kobiety, żeby urodziła dziecko. STRASZNE! Jak jakaś kobieta mówi, że ona nie chce mieć dzieci, to zaraz ją atakuje następna, która ich mieć nie może. I taki mój apel - jeśli czujecie, że to nie jest dla was - ja mam mnóstwo takich znajomych! - nie idźcie w to. Nie ma sensu się męczyć. Człowiek może być szczęśliwy w parze, będąc singlem, jeżdżąc po świecie - to też jest wartościowe życie - podsumowała.

Wszystko piętnuje ten stereotyp - plakaty na ulicach miast "gdzie te dzieci". Albo to, że za dziecko dostajesz ekstra pieniądze - im więcej dzieci, tym więcej pieniędzy. Wszystko sprawia, że czujesz się jak jakiś gorszy sort.

Rozmowa zeszła też na bardzo trudny temat aborcji.

Ja mam wrażenie, że my się poklepujemy po ramionach - fajnie, że możemy sobie o tym podyskutować. Trzeba pomyśleć, co zrobić, żeby zmienić światopogląd tych osób, które są tam, w tym średniowieczu.

Władza nie ułatwia niczego. W tym temacie jedynym krokiem do przodu byłaby zmiana wladzy. To jest praca u podstaw, mówienie, że trzeba iść z duchem czasu. Wszystko od poczęcia, po poczęciu, ma być liczone i zabraniane. Z tym zawodnikiem nie wygramy, dopóki będziemy go mieli po swojej stronie. Możemy sobie chodzić, gadać, nagrywać podcasty...

Całą rozmowę Kamila Balei z "Krystyno, nie denerwuj matki" Michaliną Grzesiak w podcaście "Tato, no weź!" dla Radia Złote Przeboje możecie odsłuchać na platformach streamingowych (Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oraz na kanale YouTube Radia Złote Przeboje), a także na stronie /tatonowez > > >