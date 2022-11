Niedługo ukaże się nowa biografia Karola III "The King: The Life of Charles III" autorstwa Christophera Andersena. Już teraz brytyjskie media dotarły do jej fragmentów. Z jednego z nich dowiadujemy się, że rodzina królewska wściekła się, gdy w 2012 roku wyciekły zdjęcia księżnej Kate opalającej się topless, a Donald Trump uważał, że jest sama sobie winna.

Karol III i jego synowie "bluzgali" na Donalda Trumpa. Poszło o księżną Kate

Zdjęcia księżna Kate zrobione przez paparazzi zostały opublikowane we francuskim magazynie "Closer". Wywołało to ogromny skandal w rodzinie królewskiej. Jej członkowie zdecydowali się walczyć w sądzie i otrzymali gigantyczne odszkodowanie. Po tym, jak fotografie obiegły sieć, wypowiedział się także Donald Trump. Zarzucił księżnej, że sama jest sobie winna.

Kto by nie zrobił Kate zdjęć, by zarobić dużo pieniędzy, skoro opalała się nago. Daj spokój Kate!

W jednym z wywiadów dodał:

Dlaczego stała nago nad basenem, czy gdziekolwiek tam była? I wiem, że to Kate, to straszne, co zrobili, publikując te zdjęcia, ale jak mogła być tak głupia? Jesteś Kate, jesteś na zewnątrz i stoisz nad basenem bez stanika?

Te wypowiedzi oburzyły Karola III. Jak czytamy w biografii, wpadł w furię. Kamerdyner rodziny królewskiej ujawnił, że zarówno monarcha, jak i jego synowie, książę William i książę Harry nie szczędzili wulgaryzmów w stronę Trumpa. Król dodatkowo nazwał byłego prezydenta USA "oderwanym od rzeczywistości" i dowiadywał się, czy nie może go pozwać za powyższe słowa.

Wcześniej Donald Trump nieprzychylnie wypowiadał się na temat księżnej Diany. W wywiadzie radiowym z Howardem Sternem stwierdził, że poszedłby z nią do łóżka, gdyby wcześniej "zrobiła sobie test na HIV".