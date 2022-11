Pani Krystyna ma 85 lat i problemy ze słuchem. Potrzebuje na co dzień aparatu słuchowego. Urządzenie jest drogie – kosztuje sześć tysięcy złotych. Jej historię mogliśmy poznać na antenie Polsat News. Jedna z mieszkanek Szczecina napisała do stacji i opowiedziała z czym przyszło się mierzyć pani Krystynie. Seniorka dziergała czapki, które później sprzedawała za 35 złotych sztuka. Niektóre czapki można było kupić nawet za 20 złotych.

85-latka ze Szczecina zbierała na aparat słuchowy

Wiele grup na Facebooku udostępniło jej historię.

Zima idzie kupujcie czapki od Pani Krystyny - czytamy na profilu Wiedza Bezużyteczna na Facebooku.

Ludzie dobrego serca

Dalsza zbiórka nie będzie już potrzebna. Szczecinianie błyskawicznie ruszyli z pomocą. Udało się uzbierać połowę kwoty. A historia pani Krystyny dotarła do Łukasza Litewki. Jest on radnym Sosnowca. Ze Szczecinem nic go nie łączy, ale mężczyzna jest filantropem. Lubi pomagać innym.

Ponoć gdzieś tam w Szczecinie Pani Krystyna sprzedaje czapki i inne podobne wytwory z włóczki. Co interesujące, kobieta nie zbiera na alkohol, węgiel czy uregulowanie Bociana za błędy wnuków. Pani Krystyna zbiera na aparat słuchowy. Podkreślę, 85 letnia kobieta gdzieś w Szczecinie szyje czapki by nazbierać na aparat słuchowy - napisał w mediach społecznościowych.

Po czym dodał:

Widząc takie żywe symbole jak Pani Krysia, zastanawiam się po co 99% "influencerom" jest internet. Po co gwiazdom telewizji jest ta popularność, a politykom władza?

Radny z Sosnowca umówił pani Krystynie wizytę w firmie, która produkuje aparaty słuchowe. Ma przejść tam badanie słuchu i wyjść z nowym, dopasowanym do potrzeb aparatem. Oczywiście za darmo.

Pani Krystyna w środę jest umówiona na wizytę, którą wraz z firmą Audiofon zorganizowaliśmy w 5 min po otrzymaniu kontaktu do kobiety. Firma produkująca aparaty zaprosiła Panią Krysię na badania i dobór odpowiedniego aparatu - wszystko za darmo. Chyba tak to powinno wyglądać - obliczył, ile zajęła mu pomoc pani Krystynie.