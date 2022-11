Anna Dereszowska jest mamą trojga dzieci. W 2008 urodziła Lenę, której ojcem jest Piotr Grabowski. Później na świat przyszli jej synowie - w 2015 roku Maksymilian, a sześć lat później Aleksander, których tatą jest Daniel Duniak. Aktorka właśnie świętowała pierwsze urodziny najmłodszej z pociech.

Anna Dereszowska świętuje urodziny syna

Jeszcze jakiś czas temu Anna Dereszowska dbając o prywatność dzieci, nie pokazywała ich twarzy. Teraz, powoli robi to coraz śmielej. Ochoczo pokazuje też na Instagramie rodzinne kadry, na których widać, jak spędza czas z najbliższymi. Teraz gwiazda "Tajemnicy zawodowej" zaprezentowała, jak wyglądały urodziny jej najmłodszego syna, który skończył rok. Z tej okazji znana mama urządziła przyjęcie. Nie zabrakło na nim ściany z kolorowych balonów (przypomnijmy, że takowa nie należy do najbardziej ekologicznych rozwiązań), na której szczęśliwi rodzice pozowali z pociechą. Na tym jednak nie koniec, bo był jeszcze okazały tort i to nie byle jaki, bo w kształcie uroczego misia. Całość prezentowała się naprawdę wspaniale. Widać było, że rodzina bawi się wybornie.

Więcej zdjęć z przyjęcia znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Fani komentują

Pod zdjęciami pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani byli zachwyceni rodzinnymi kadrami. Nie zabrakło też życzeń dla małego solenizanta.

Aż trudno uwierzyć, że minął już rok. Aleksiku, dużo zdrówka, miłości od bliskich, pięknych podróży, beztroskiego dzieciństwa.

Zdrowia dla maleństwa i radości życia każdego dnia.

Ale ten czas leci. Samych pięknych chwil - czytamy.

Redakcja Plotka także dołącza się do życzeń.