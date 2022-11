Paulina Smaszcz nadal nie przestaje zaskakiwać ostrymi wypowiedziami i własnym zdaniem. Wielu odbiorców zdążyło się już do tego przyzwyczaić, ale okazuje się, że to jeszcze nie koniec kontrowersji. W podkaście Anny Zejdler "Porażka, czyli sukces" Smaszcz poruszyła temat komentowania jej relacji przez osoby publiczne. Obraziła Iwonę Pavlović i Izabelę Janachowską, które skomentowały jej zachowanie pod postem Katarzyny Cichopek. Nawiązała do ich życia prywatnego. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

REKLAMA

Polecamy: Wzburzona Paulina Smaszcz reaguje na słowa Jarosława Kaczyńskiego. "Nie dorastasz kobietom do pięt"

Zobacz wideo Tomaszewska współczuje Cichopek i Kurzajewskiemu. "Związek lubi ciszę"

Oni dopuścili się zdrady. "Przepraszam moją cudowną żonę"

Paulina Smaszcz komentuje słowa Pavlović i Janachowskiej

Doktor nauk społecznych i była partnerka Macieja Kurzajewskiego nie boi się mówić tego, co myśli. Mogła się o tym ostatnio przekonać Anna Zejdler - twóczyni podkastu "Porażka, czyli sukces". W rozmowie z dziennikarką powiedziała bez ogródek, co myśli o komentowaniu jej zachowania przez osoby publiczne. Użyła bardzo mocny słów.

Zobacz też: Marcin Hakiel pokazał zdjęcie z weekendu z "księżniczką". Fani oczarowani. "Pięknie razem wyglądacie"

Co to są za ekspertki? Iwona Pavlović, która rozbiła rodzinę mężczyzny z trojgiem dzieci i troje dzieci zostało po rozwodzie? Sama nie ma dzieci i radzi mi, matce? Iza Janachowska, która wychodzi za mąż za milionera, czyli strzela sobie z nim dzidziusia, a on opuszcza żonę, która jest w średnim wieku? - podkreśliła.

Dziennikarka była rozczarowana ich zachowaniem i podkreśliła w wypowiedzi z Anną Zejdler, że w dzisiejszych czasach jej zdaniem brakuje ekspertów, a wydarzenia komentują osoby, które są popularne.

Co myślicie o słowach Pauliny Smaszcz?