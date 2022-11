Aj, Filip Chajzer przegrał zakład? Został platynowym blondynem

Filip Chajzer wypracował ekranowy image, któremu był wierny przez lata. Starannie przycięte włosy w naturalnym kolorze, lekki zarost, okulary. Bez szaleństw. Widzowie "Dzień dobry TVN" mogą się więc mocno zdziwić, widząc prowadzącego z nową fryzurą. Gospodarz śniadaniówki zdecydował się na radykalną zmianę i zafundował sobie odważną koloryzację. Nie ryzykował farbowania włosów w domowym zaciszu, zamiast tego oddał się w ręce profesjonalisty.

Zobacz wideo Filip Chajzer ćwiczy z trenerką na siłowni

Filip Chajzer jako blondyn. Zmiana jest kolosalna

Syn Zygmunta Chajzera skierował się do jednego z warszawskich salonów fryzjerskich. Wygląda na to, że prezenter marzył o blondzie i to platynowym.

Opinie fanów, które zaczęły się pojawiać na oficjalnym instagramowym profilu atelier, są wyjątkowo spolaryzowane.

Okropieństwo

Brrr... - czytamy.

Dla równowagi - nie zabrakło osób, którym metamorfoza Chajzera juniora przypadła do gustu. Fani umieszczali w sekcji komentarzy emotikony ognia i uśmiechniętych buziek z gwiazdkami w miejscach oczu, wyrażając w ten sposób aprobatę.

Trzeba przyznać, że rzeczywiście trudno się przyzwyczaić do widoku prezentera w wersji blond. Ponieważ sprawa jest świeża, nie zdążył jeszcze wyjaśnić, co nim kierowało, gdy decydował się na tak radykalną zmianę. Koniec końców i tak najważniejsze jest jednak, żeby sam zainteresowany dobrze się czuł z nowym wizerunkiem.

Jak wam się podoba Filip Chajzer jako blondyn?

Zdjęcia Filipa Chajzera znajdziecie w galerii w górnej części artykułu.