Martyna Wojciechowska ma dwoje dzieci - nastoletnią Marię oraz adoptowaną Kabulę. Starsza z dziewcząt pochodzi z Tanzanii. Przyszła na świat dotknięta albinizmem, wadą genetyczną polegającą na niedoborze pigmentu w organizmie. Odmienność ta nie tylko oznaczała dyskryminację, ale i realne zagrożenie życia, spowodowane przez lokalne wierzenia. Kabula została przed laty zaatakowana nocą przez kilku mężczyzn, którzy odcięli jej rękę poniżej ramienia. Przesądy miejscowych łączą bowiem ciała albinosów z magicznymi właściwościami. Okrutnie okaleczona dziewczyna trafiła do ośrodka dla dzieci dotkniętych albinizmem, gdzie przyjechała z wizytą Martyna Wojciechowska.

Martyna Wojciechowska celebruje 22. urodziny Kabuli

Dzięki pomocy dziennikarki z Polski Kabula zaczęła spełniać marzenia związane z edukacją i karierą wokalną. Między Polką i Tanzanką wytworzyła się silna więź, co sprawiło, że Wojciechowska postarała się o formalną pieczę nad nastolatką. Od 2017 roku jest jej opiekunką prawną.

Dziś Kabula kończy już 22 lata - przynajmniej umownie. Jak napisała na instagramowym profilu Wojciechowska, prawdziwa data urodzin dziewczyny nie jest znana.

7 listopada ta cudowna dziewczyna świętuje 22. urodziny! Chociaż tak naprawdę nikt nie wie, nawet jej biologiczna mama, którego dnia dokładnie się urodziła. Nie powstał wtedy żaden akt urodzenia (co się często zdarza w tej części Tanzanii). Kabula sama właśnie ten dzień wybrała kilka lat temu na dzień i to jest oficjalnie data jej urodzin - napisała adopcyjna mama.

Kabula ukończyła prywatną szkołę montessoriańską, a teraz studiuje prawo. Jej życiowym celem jest niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnościami i dotkniętym albinizmem.

Wojciechowska zaapelowała do obserwatorów, by sprawili jej córce niespodziankę, z której bardzo się ucieszy, i złożyli jej życzenia. Można to zrobić na profili podróżniczki lub samej Kabuli.

I my życzymy Kabuli w dniu jej święta wszystkiego najlepszego.

Zdjęcia Martyny i Kabuli znajdziecie w galerii w górnej części artykułu.