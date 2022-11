Żaklina Skowrońska z TVP miała chłoniaka. Poinformowała o sukcesie w leczeniu

Żaklina Skowrońska związana jest ze stacją TVP Info, gdzie zajmuje się przede wszystkim relacjonowaniem wydarzeń z polskiej sceny politycznej. Gdy na początku bieżącego roku usłyszała diagnozę - nowotwór złośliwy, nie zrezygnowała z pracy i nadal pojawiała się na antenie. Długo milczała na temat pogarszającego się stanu zdrowia, dlatego większość widzów nie zdawała sobie sprawy, z czym zmagała się reporterka.

Żaklina Skowrońska o powrocie do zdrowia po chorobie nowotworowej

O tym, że jest już dobrze, Skowrońska poinformowała na twitterowym koncie. Do notki dołączyła swoje zdjęcie.

Kilka miesięcy temu mój świat zatrząsł się w posadach. Lekarze zdiagnozowali u mnie nowotwór, złośliwego chłoniaka. Wyczerpująca chemioterapia odbierała siły, pozbawiła włosów. Po blisko dziewięciu miesiącach ciemności, strachu i wyrzeczeń mogę powiedzieć: wygrałam - napisała.

Zdjęcia Żakliny Skowrońskiej znajdziecie w galerii w górnej części artykułu

Przy okazji podziękowała za pomoc rodzicom i lekarzom z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Zwróciła się też do innych bliskich sobie ludzi, dziękując za modlitwę.

Wspomniała też, że zbawienna okazała się praca:

W ciągu tych kilku miesięcy praca, moja największa życiowa pasja, sprawiała, że mogłam podnosić się i ruszać w świat. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali w tym, by móc pojawiać się na antenie TVP Info, pracować, podróżować. To dawało siłę - przyznała Skowrońska.

Przy okazji dziennikarka zaapelowała do wszystkich obserwujących, podkreślając wagę badań profilaktycznych. Zaznaczyła, że prewencja chorób to nie powód do strachu. Kończąc wpisy, życzyła internautom, by byli zdrowi i szczęśliwi jak ona.

Cieszymy się z jej powrotu do zdrowia.

