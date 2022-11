Selena Gomez i Francia Raisa poznały się w 2007 roku i szybko nawiązały niezwykle głęboką więź. Cała branża zachwycała się tą przyjaźnią, zwłaszcza dziesięć lat później, gdy Francia oddała poważniej chorującej Selenie nerkę. Dziewczęta okazały się nie tylko "siostrami" w sensie metaforycznym, ale i bliźniaczkami genetycznymi, dlatego przeszczep był możliwy. Wydawało się, że nic nie zachwieje tak niezwykłej relacji. A jednak.

Selena Gomez i Francia Raisa już się nie przyjaźnią?

Wygląda na to, że przyjaźń Gomez i Raisy przechodzi trudną próbę. Sprawa wygląda na poważną - Raisa przestała obserwować przyjaciółkę na Instagramie, a w celebryckim świecie trudno aktualnie o większy afront. Oliwy do ognia dodaje fakt, że stało się to tuż po premierze dokumentu Netfliksa "My Mind and Me", poświęconego Selenie.

Prawdopodobnie poszło o wypowiedź Gomez dla magazynu "The Rolling Stone". Gwiazda stwierdziła w wywiadzie, że jej najbliższą przyjaciółką w show-biznesie jest Taylor Swift. To mogło zaboleć Raisę. Ona sama też jest "z branży", pracuje bowiem jako aktorka. Na Instagramie śledzi ją 1,4 mln osób. Daleko jej do międzynarodowej gwiazdy, jaką jest bijąca rekordy popularności wśród młodych słuchaczy Swift.

Interesujące - napisała Raisa pod instagramowym postem na profilu E!News, gdzie zacytowano Gomez.

Gomez nie zostawiła tego bez odpowiedzi. Dotarła do tiktokowego profilu Stephanie Tleiji, która nagrała filmik, w którym rozkładała konflikt przyjaciółek na czynniki pierwsze.

Przepraszam, że nie wymieniłam wszystkich osób, jakie znam - napisała kąśliwie w komentarzu pod nagraniem.

Selena nie zdecydowała się jednak na tak radykalny krok jak jej (była?) przyjaciółka i nadal obserwuje jej instagramowy profil.

