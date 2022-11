25-letnia tiktokerka Beth Jozey po dramatycznych wydarzeniach, apeluje w mediach społecznościowych do internatów i ostrzega przed usługami kosmetycznymi. Kobieta dwa lata temu przeżyła prawdziwy dramat. Postanowiła zadbać o siebie i wybrała się do salonu piękności. Nie spodziewała się tego, co się stanie potem. Beth Jozey po wykonaniu manicure była hospitalizowana, groziło jej nawet amputowanie kciuka.

Tiktokerce groziła amputacja kciuka po manicurze. Teraz ostrzega internautów

Po przyjściu do salonu piękności Beth Jozey była wprost zachwycona. Wszystko wyglądało obłędnie, było schludnie i czysto, a zadowolone klientki opuszczały to miejsce z uśmiechem na twarzy. Sytuacja uległa diametralnej zmianie dopiero wtedy, gdy tiktokerka uświadomiła sobie, że kosmetyczki nie czyszczą i nie dezynfekują sprzętu między następnymi klientkami.

Zauważyłam, że chwytają sprzęt z innych miejsc. Moja najlepsza przyjaciółka siedziała obok mnie i używali na niej naczynia, a następnie natychmiast wymieniali je na mnie (...) Pomyślałam: dobrze, może to w porządku (...) nie chciałem być tą osobą, która mówi: och przepraszam, czy możesz to umyć - wyznała Beth Jozey na TikToku.

Następnego wieczoru Beth Jozey zauważyła, że jej paznokcie zaczynają sprawiać ogromny ból, w szczególności kciuk. Tiktokerka ból kciuka porównywała z wrastającym w skórę paznokciem.

Po kilku dniach, gdy stan młodej tiktokerki jeszcze bardziej się pogorszył, matka Beth Jozey namówiła ją na wizytę w szpitalu.

Poszłam po kubek kawy na stoliku na świeżym powietrzu i dosłownie go upuściłam, ponieważ nacisk chwycenia kubka na kciuk był za duży. Nigdy czegoś takiego nie czułam. Właśnie upuściłam kubek, a moja mama powiedziała: nie, musisz iść do szpitala - zdradziła Beth Jozey na TikToku.

Na izbie przyjęć pielęgniarkę od razu zaniepokoiła wysoka temperatura Beth Jozey. Tiktokera natychmiast została przyjęta na oddział. Po wykonaniu kilku badań zdiagnozowano u niej zanokcicę, czyli dolegliwość wałów i płytek paznokciowych. Beth Jozey wyznała, że wdała się infekcja i musiała zostać przeniesiona do innego szpitala, w którym podjęto się wykonania operacji i usunięcia szkodliwych substancji z jej paznokci. Według opinii lekarzy, gdyby Beth Jozey nie pojawiła się w szpitalu na czas, a infekcja dostałaby się do krwioobiegu, groziłaby jej amputacja kciuka. Tiktokera wyjawiła, że od tamtej pory nosi już tylko prasę Kmart na paznokciach.