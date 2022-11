Urszula Chincz to reporterka "Dzień Dobry TVN", która właśnie startuje z nowym formatem. Znana jest także z prowadzenia bloga jako Ula Pedantula, gdzie pokazuje jak okiełznać przytłaczające obowiązki domowe. Prezentowane przez nią treści są zabawne, przyjemne i pozwalają poznać sprytne sposoby na ogarnięcie domowego chaosu. Dziennikarka przez lata kojarzona była głównie z krótką fryzurą, ale właśnie pokazała się w nowym wydaniu.

Urszula Chincz w nowym cyklu "Dzień Dobry TVN". Będzie sprzątać mieszkania Polaków

Urszula Chincz, znana jako Ula Pendantula, została prowadzącą nowego cyklu w "Dzień Dobry TVN". Dziennikarka w programie "OdgracaMY" będzie pomagała widzom w sprzątaniu zagraconych domów i mieszkań. Na Instagramie opowiedziała, na czym polegać będzie nowa seria i zachęciła widzów do udziału.

Bardzo chciałbym odwiedzić was w domach, wypić razem kawkę i pogadać o tym, co nie działa i naprawić to szybko, sprawnie i bez zbędnego zamieszania. Jeśli masz wiecznie zagracone biurko, przepełniony pokój dziecięcy, szafę, która pęka w szwach, albo blat kuchenny, na którym nie da się już nic postawić, zaproś mnie do siebie. Ja z przyjemnością pomogę ci to przeorganizować, przesegregować i urządzić tak, żeby porządek robił się sam - napisała.

Ula Pedantula podkreśliła, że program nie będzie polegał na wielkich remontach, ale wprowadzaniu małych zmian, które mogą znacząco wpłynąć na utrzymanie porządku.

To będzie dla mnie ogromna frajda odwiedzić was w domach i wspólnie wprowadzić trochę ładu. Nie będziemy robili wielkich rewolucji, nie będziemy robili wielkich remontów, ale udowodnimy, że mała zmiana potrafi zrobić wielką różnicę - dodała.

Na opublikowanej fotografii zaprezentowała się w dłuższych włosach, których kosmyki sięgały do ramion. To zupełnie inny wizerunek niż ten, do którego widzowie przyzwyczaili się przez lata. Reporterka stawiała ostatnio na ostre cięcia i preferowała krótkie fryzury. Na podstawie fotografii łatwo było sobie wyobrazić, jak dziennikarka prezentowałaby się z dłuższymi włosami i obserwatorzy byli oczarowani tą wizją.

Ula Pedantula w dłuższych włosach? Fani dziennikarki są zachwyceni

Pod opublikowanym zdjęciem Urszuli Chincz pojawiło się mnóstwo komplementów. Zmianę oceniono zdecydowanie na korzyść. Obserwatorzy stwierdzili, że w dłuższych włosach kobieta wygląda jak nastolatka i powinna zdecydowanie zapuszczać włosy.

Wow! Na tym zdjęciu wyglądasz jak 20-latka, w dodatku przepiękna.

Pani w tych długich włosach wygląda pięknie.

Na tym zdjęciu jak nastolatka - czytamy w komentarzach.

Jak sądzicie, krótkie czy długie? W którym wydaniu Ula prezentuje się korzystniej?

