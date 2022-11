Życie księżnej Diany było trudne już od samego dnia narodzin. Kiedy Diana Spencer przyszła na świat jej rodzice byli wyraźnie zawiedzeni. Oczekiwali chłopca i dziedzica rodu. Ciągłe starania o męskiego potomka spowodowały poważne problemy w małżeństwie, które ostatecznie się rozpadło.

Kiedy Diana miała osiem lat, matka wyprowadziła się z rodzinnego domu i zaczęła układać życie na nowo. Po rozprawie sądowej opiekę nad dziećmi zyskał ojciec i wszystkie dzieci zamieszkały w jego posiadłości. W życiu Edwarda Spencera wkrótce pojawiła się kobieta, Raine, która skradła jego serce. Dzieci szybko odczuły, że tracą ojca na rzecz nowej ukochanej i z całego serca znienawidziły macochę.

Księżna Diana przez lata tłumiła gniew do macochy. Na ślubie brata zarzuciła jej zrujnowanie rodziny

W jednym z wywiadów księżna Diana tłumaczyła, skąd wzięła się tak ogromna niechęć do nowej partnerki Edwarda Spencera. Dorastające dzieci, które niedawno straciły bliskość z matką, obawiały się, że macocha zabierze im także ojca. Były przyzwyczajone do tego, że mają go tylko dla siebie. Tuż po ślubie z Edwardem, Raine całkowicie zawładnęła życiem rodziny. W rodzinnym domu Diany część służby została zwolniona, a stajnię przerobiono na sklep z pamiątkami. Diana przez lata tłumiła gniew do macochy, ale na ślubie brata zdecydowała się na szczere wyznanie. W emocjach wygarnęła macosze cały skrywany żal i stanęła w obronie matki.

Pamiętam, że po prostu skoczyłam jej do gardła – byłam taka wściekła! Powiedziałam wtedy: Tak cię nienawidzę, gdybyś tylko wiedziała, jak bardzo my wszyscy cię nienawidziliśmy za wszystko, co zrobiłaś! Zrujnowałaś nasz dom, wydałaś pieniądze tatusia i po co to zrobiłaś, dlaczego?! - wyznała w jednej z rozmów Diana.

Księżna Diana podczas przyjęcia rzuciła się na Raine Spencer i wściekła zrzuciła macochę ze schodów

Do dramatycznego zdarzenia między księżna Dianą, a jej macochą doszło w latach 80. podczas jednego z przyjęć. Księżna Diana, która wtedy była już żoną księcia Karola, rzuciła się na macochę z furią i zepchnęła ją ze schodów.

Stało się to na schodach w salonie. Diana wściekle pokłóciła się z Raine, ponieważ była zdenerwowana, że jej własna matka została zignorowana w domu przodków. Popchnęła ją, a Raine spadła ze schodów. Była mocno posiniaczona i strasznie zdenerwowana. Uczynek ten nie powinien być usprawiedliwiony. To była okrutna, bezduszna rzecz - opowiedziała Sue Howe asystentka Raine Spencer w filmie "Zła macocha księżnej Diany".

Po latach nienawiści do macochy, kiedy małżeństwo z Karolem zakończyło się fiaskiem i para była w separacji, księżna Diana wyciągnęła rękę do Reine i zaprosiła ją z ówczesnym mężem na lunch. Spotkanie całkowicie zmieniło ich relacje, Diana wybaczyła macosze dawne żale, zaczęły się regularnie spotykać i stały się sobie bliskie.

Była cudowną osobą. Ciążyła na niej niewiarygodnie duża presja, ale w końcu zostałyśmy przyjaciółkami. Przychodziła, siadała na mojej kanapie i opowiadała mi o swoich problemach - mówiła Raine Spencer po śmierci Diany.

Raine Spencer zmarła w 2016 roku, 19 lat po tragicznej śmierci księżnej Diany. Miała 87 lat.

