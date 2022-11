Cher, 76-letnia piosenkarka, która znana jest z przebojów takich jak "Believe" czy "Strong Enough" wywołała sensację, gdy pojawiła się u boku 36-letniego Alexandra Edwardsa. Mężczyzna nie cieszy się dobrą sławą ze względu na to, że kiedy był związany z Amber Rose, miał ją zdradzać z wieloma kobietami. Cher, która jest aktywną użytkowniczką Twittera, wdała się w dyskusję z komentującymi i potwierdziła związek z 40 lat młodszym producentem.

Cher o związku z 40 lat młodszym Alexandrem Edwardsem. "Nikomu nie przeszkadzamy"

Po tym, jak sieć obiegły zdjęcia Cher i Alexandra Edwardsa, na których trzymają się za ręce, w sieci zawrzało. Internauci komentowali ich relację na Twitterze. Na niektóre wpisy odpowiedziała sama wokalistka. Kiedy ktoś skrytykował różnicę wieku między parą

Nie zamierzam nas bronić. Hejterzy i tak wiedzą swoje... Nie ma znaczenia, że jesteśmy szczęśliwi i nikomu nie przeszkadzamy.

Jeden z fanów napisał, żeby "lepiej traktował Cher, jak królową, którą jest". Piosenkarka potwierdziła, że tak jest i opublikowała emotikony korony.

Kolejny z internautów kwestionował dobre intencje Edwardsa.

Cher jest bystra, ale nie bez powodu mówi się, że miłość jest ślepa.

Gwiazda również odpowiedziała na ten komentarz.

Nie masz nic lepszego do roboty? Pozwól, że wyjaśnię... G**no mnie obchodzi, co myślą inni.

Dodała też, że zachowuje zdrowy rozsądek w tej relacji.

Jestem zakochana, ale nie zaślepiona.

Alexander Edwards razem z Amber Rose wychowują 3-letniego syna Slasha. O ich związku było głośno, gdy modelka oskarżała producenta o liczne zdrady. Cher ma za sobą dwa małżeństwa. W 1964 roku poślubiła Sonny'ego Bono. Ich małżeństwo zakończyło się 11 lat później. W latach 1975-1979 była żoną Gregga Allmana. W póżniejszym czasie w mediach mówiło się o wielu związkach wokalistki. Spotykała się m.in. z Davidem Geffenem czy Tomem Cruisem.