5 listopada media obiegła wstrząsająca wiadomość na temat Aarona Cartera. Młodszy brat Nicka Cartera został znaleziony martwy w swoim domu w Kalifornii. W dziecięcym wieku zdobył popularność, niestety już jako nastolatek zmagał się uzależnieniami. Przed jego nagłą śmiercią zagraniczne media rozpisywały się o wokaliście w kontekście jego problemów zdrowotnych. Aaron Carter miał cierpieć na schizofrenię, depresję i nerwicę. Miało być z nim tak źle, że w 2019 roku Nick Carterzłożył wniosek o zakaz zbliżania się młodszego brata do niego i jego rodziny. Jak podał portal TMZ, Aaron miał utopić się w wannie. Nick Carter już zareagował na śmierć członka rodziny i opublikował poruszający post na Instagramie. Dzień po jego zgonie, razem z pozostałymi członkami Backstreet Boys zagrał koncert w Londynie. Mógł liczyć na wsparcie przyjaciół.

Nick Carter płacze na scenie po śmierci brata. Backstreet Boys oddali hołd Aaronowi Carterowi

Nie jest tajemnicą, że Nicka Cartera i jego młodszego brata łączyły skomplikowane relacje. Pogrążony w żałobie muzyk razem z pozostałymi członkami Backstreet Boys zagrał koncert w Londynie i po jego zachowaniu można było wnioskować, że dużo go to kosztuje.

Podczas wykonywania piosenki "Show Me The Meaning of Being Lonely" Nick nie był w stanie powstrzymać łez. Przyjaciele z zespołu okazali mu wsparcie i starali się dodać otuchy. Kolejną piosenkę Kevin Richardson zadedykował zmarłemu Aaronowi i powiedział kilka wzruszających słów w kontekście tragicznej śmierci młodszego brata Nicka Cartera.

Dziś nasze serca pogrążone są w smutku. Wczoraj straciliśmy bliską nam osobę. Chcieliśmy znaleźć ten moment w trakcie występu, aby móc go uhonorować. Aaron był częścią naszej rodziny. Dziękujemy wam wszystkim za okazaną nam miłość i wsparcie - wyznał ze sceny Richards.

Wideo z koncertu możecie obejrzeć poniżej:

Rok temu Aaron Carter powitał na świecie syna Prince'a. Matką dziecka jest Melanie Martin. Artysta zmarł na 17 dni przed pierwszymi urodzinami pociechy.