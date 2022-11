Joanna i Kamil z ósmej edycji "Rolnik szuka żony" byli jedną z ulubionych par widzów. On marzył o założeniu rodziny i dzieciach, ona przyszła do programu w poszukiwaniu idealnego męża. Młodzi szybko się w sobie zakochali. W finale randkowego show mogliśmy oglądać oświadczyny Kamila, które Joanna ze wzruszeniem przyjęła. Para przygotowuje się do ślubu, jednak plany te muszą zejść na dalszy plan, ponieważ pod koniec października zakochani powitali na świecie pierwsze dziecko. Joanna długo utrzymywała to w tajemnicy. Chciała zachować tę wiadomość tylko dla najbliższych i w spokoju przeżywać ten wyjątkowy czas, ale plany pokrzyżowała bliska osoba z otoczenia pary, która informację przekazała mediom. Dwa tygodnie po porodzie Joanna pochwaliła się figura po ciąży.

Joanna z "Rolnik szuka żony" zachwyca figurą dwa po urodzeniu dziecka

Joanna 14 września za pośrednictwem Instagrama poinformowała, że razem z Kamilem spodziewają się dziecka. Prosiła jednak o nieskładanie gratulacji i wysyłanie wiadomości, ponieważ jak sama przyznała, na to przyjdzie jeszcze czas, a w obecnym stanie pragnie jedynie spokoju. Na początku tygodnia opublikowała zdjęcie, informując, że 23 października razem z partnerem zostali rodzicami. 6 listopada na InstaStories dodała zdjęcie sylwetki w pełnej okazałości, zaledwie dwa tygodnie po porodzie. Zdradziła, też, jakie ma plany na niedzielny wieczór.

Jeszcze moment i przyjdzie czas usiąść przed TV i obejrzeć nowy odcinek "Rolnik szuka żony". To jedyny moment od dwóch tygodni, kiedy oglądam coś w TV - napisała pod zdjęciem.

Joanna z 'Rolnik szuka żony' Fot. @joasia.wielgosz

"Rolnik szuka żony". Joanna narzeka na ciążę. Nie jest jej łatwo

Na zdjęciu Joanna ma na sobie obcisłą, krótką, czarną spódniczkę i pomarańczową bluzkę w kwiaty z hiszpańskim dekoltem. Stylizacja podkreśliła szczupłą sylwetkę kobiety.