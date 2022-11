Katarzynę Cichopek śmiało, można nazwać etatową influencerką modową. Na jej instagramowym profilu co drugi post to wystylizowane sesje. Niektóre jej ubraniowe wybory spotykają się z krytyką wśród fanów, a inne są pozytywnie odbierane.

Prowadząca "Pytania na śniadanie" nie ukrywa, że Instagram to jedno z jej źródeł utrzymania. Często można znaleźć u niej więc posty sponsorowane. Od afery medialnej, którą wywołał związek z Maciejem Kurzajewskim, aktorce przybyło ok. 20 tys. nowych obserwujących. Oznacza to, że jej zasięgi są teraz znacznie większe.

Cichopek wykorzystuje dobrą passę, regularnie publikując zdjęcia. Najwięcej jest tych ukazujących codzienne stylizacje. Na najnowszym pozuje w modnym garniturze.

Katarzyna Cichopek eksponuje brzuch w modnym garniturze. Fani patrzą na wysokie szpilki

Weekend to dla wielu kobiet czas na odpoczynek od szpilek i formalnych ubrań. Nie dla Katarzyny Cichopek. W sobotę spacerowała ulicami Warszawy w dwuczęściowym, kremowym garniturze w paski. Aktorka postawiła na modny krój marynarki do pasa i szersze spodnie z wysokim stanem. Pod spodem nie miała bluzki, dzięki czemu zaprezentowała goły brzuch. Na twarzy miała czarne okulary przeciwsłoneczne, a na stopach bardzo wysokie, czarne szpilki. Ich obcas zadziwił fanów. Trzeba przyznać, że buty są piękne, ale nie wyglądają na najwygodniejsze.

Najnowsza stylizacja aktorki przypadła obserwatorom do gustu. Najwięcej komentarzy odnosiło się jednak do wysokich szpilek.

Przepiękna stylówka. Biel zawsze na czasie.

Piękny komplet. Bardzo kobieco.

Jakie wysokie szpile.

A wy jak oceniacie najnowszą stylizację Katarzyny Cichopek? Więcej looków aktorki znajdziecie w galerii u góry strony.