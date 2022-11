Paweł Burczyk popularność zdobył dzięki rolom w serialach "13 posterunek" i "Plebania". Aktor od lat jest ambasadorem społecznej kampanii "Oswoić autyzm". Nigdy nie ukrywał, że na to zburzenie cierpi jego córka. Teraz pojawił się z Wiktorią Burczyk na uroczystej premierze filmu "Listy do M. 5".

REKLAMA

Zobacz wideo Zrozumieć autyzm

Kinga Rusin atakuje Jarosława Kaczyńskiego. "Zidiociały starzec z Żoliborza"

Paweł Burczyk pochwalił się córką, która cierpi na zespół autyzmu

Pierwszą żoną aktora była Anna Samosiunek. W 2001 roku aktor ponownie stanął na ślubnym kobiercu. Poślubił Olimpię Poniźnik, z którą ma dwoje dzieci: Wiktorię (ta obecnie ma 20 lat) i sześć lat młodszego Maksymiliana. Kiedy córka Burczyka skończyła cztery lata, zdiagnozowano u niej zespół Aspargera, czyli łagodną odmianę autyzmu.

Z dzieckiem był utrudniony kontakt. Miało swój świat, rozmawiało z niewidzialnymi ludźmi, bawiło się z niewidzialnymi zwierzętami. To są zawieszenia, brak kontaktu wzrokowego, skoncentrowanie na jakimś szczególe - opowiedział aktor w programie "NieZŁY Pacjent w Radiu ZET".

Paweł Burczyk wielokrotnie podkreślał, że jest dumny z córki i zależy mu na tym, by zmienić to, jak społeczeństwo postrzega ludzi z autyzmem. Teraz aktor przyszedł z 20-letnią Wiktorią na premierę "Listów do M. 5".

Paweł Burczyk z córką KAPiF.pl / KAPIF.pl

Paweł Burczyk we wspomnianym wywiadzie w Radiu Zet wyraził żal, że wielu rodziców nie radzi sobie z odpowiedzialnością posiadania chorego dziecka.

Namawiam rodziców, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, do przyjrzenia się szkołom specjalnym, które są fenomenalne. Tam są ludzie z sercem na dłoni, którzy znają te problemy, potrafią zdziałać cuda. Tatusiowie często pękają. Mam niepełnosprawne dziecko, to zostawię pieniążki i uciekam. To jest brak zaufania do samego siebie, do tej siły, która jest w każdym z nas - mówił.

Zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie znajdziecie więcej zdjęć Pawła Burczyka i jego córki.

Syn Ibisza nie widział jeszcze młodszego brata. Głos zabrała była żona prezentera