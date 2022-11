Finał randkowego show Dody "12 kroków do miłości", który miał pomóc gwieździe w znalezieniu partnera, mocno rozczarował fanów. Wokalistka odesłała bowiem z kwitkiem wszystkich kandydatów. Spora część widzów nie kryła oburzenia i zaczęła zarzucać Dodzie, że program miał służyć wyłącznie promocji jej płyty. Inni są zdania, że wokalistka i tak nie związałaby się z żadnym mężczyzną z "12 kroków od miłości", bo rzekomo od dłuższego czasu związana jest z byłym partnerem Doroty Gardias. Nie da się ukryć, że mężczyzna, z którym Doda przytula się na planie teledysku, jest do Dariusza Pachuta łudząco podobny.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda mówi o wyborze partnerów

Paulina Smaszcz pracowała z Maciejem Kurzajewskim w TVP. Tak wtedy wyglądała

Doda i Dariusz Pachut jednak są parą? Teledysk ma być dowodem

Teledysk do piosenki "Wodospady", którą można było usłyszeć zresztą w czołówce "12 kroków do miłości", ukazał się tuż po finałowym odcinku show. W utrzymanym w bajkowym klimacie klipie Dodzie towarzyszy wysoki, umięśniony mężczyzna, którego gwiazda z czułością obejmuje. Choć jego twarz została starannie wycięta lub pokazana jest wyłącznie z profilu, trudno nie zauważyć jego podobieństwa do sportowca Dariusza Pachuta, który od pewnego czasu łączony jest z Dodą. Fani wokalistki są też przekonani, że to właśnie ukochany towarzyszy jej w klipie do "Wodospadów".

Myślę, że w teledysku partneruje jej nowa miłość.

Nie jest to żaden facet z programu, to Darek Pachut, spotykają się od kilku miesięcy.

To na 100 proc. on, ma identyczną bransoletkę, postura też taka sama.

'Wodospady' YouTube

'Wodospady' YouTube

Dariusz Pachut facebook.com/pachutdariusz

Rubik poznał żonę podczas Miss Polonia, a Stuhr oświadczył się na studiach

O tym, że Doda i Pachut są parą, zaczęto spekulować latem tego roku. Paparazzi przyłapali ich podczas wspólnej wycieczki rowerowej. Na Instagramie pojawiło się też zdjęcie sportowca w towarzystwie kobiety, której sylwetka bardzo przypomina figurę Dody. Dariusz Pachut wcześniej spotykał się z Dorotą Gardias, jednak związek zakończył się w marcu tego roku.

Czy rzeczywiście się spotykają, a Doda zagrała na nosie widzom "12 kroków do miłości"? Trudno powiedzieć. Mimo wszystko wydaje się mało prawdopodobne, aby wokalistka nie spodziewała się, że mężczyzna z teledysku będzie porównywany do Dariusza Pachuta. Niewykluczone, że dokładnie taki był jej zamiar.