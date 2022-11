"Alternatywy 4" to serial, który zapisał się w historii polskiej telewizji. Duża w tym zasługa świetnego scenariusza i genialnej obsady. Przypomnijmy, że duże role przypadły między innymi Januszowi Gajosowi, Romanowi Wilhelmowi czy Jerzemu Kryszakowi. Za sukces produkcji odpowiadają również aktorzy, którzy w serialu występowali tylko epizodycznie. Hanna Bieniuszewicz wcieliła się w Ewę Majewską i zapisała się w pamięci widzów. Sprawdziliśmy, jak dzisiaj wygląda.

"Alternatywy 4". Tak dzisiaj wygląda serialowa Ewa

Po zakończeniu zdjęć do słynnego serialu Hanna Bieniuszewicz porzuciła aktorstwo i wyjechała z Polski. Zamieszkała w Kanadzie, gdzie spędziła 17 lat. Gdy wróciła do kraju, znów zajęła się aktorstwem. Od 2003 do 2007 r. grała postać Mierzejewskiej w serialu "Na Wspólnej". Wciąż jednak dla wielu widzów jest przede wszystkim Ewą z "Alternatyw 4".

Hanna Bieniuszewicz

Niedawno była gościem na specjalnym spotkaniu z twórcami legendarnej produkcji. Wtedy opowiedziała, jak reżyser Stanisław Bareja wpadł na pomysł, by obsadzić ją w roli striptizerki.

Podczas spotkania z Bareją była jakaś dziwna atmosfera. Jak ze mną rozmawiał, dwóch jego przystojnych drugich reżyserów bardzo mi się przyglądało. Bareja mówił: Wiesz, to jest taka postać, taka dziewczyna tajemnicza, ona tak znika wieczorami, a potem okazuje się, że ona jest striptizerką. Ja na to odpowiedziałam: Ja się nie rozbieram, musi być dublerka. Wszyscy zamarli i myślałam, że to będzie już po wszystkim.

Odmowa Bieniuszewicz nie zniechęciła jednak twórców i ostatecznie udało im się namówić aktorkę do odważnej sceny.

Hanna Bieniuszewicz

Zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie znajdziecie więcej aktualnych zdjęć Hanny Bieniuszewicz.

