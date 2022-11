W mediach społecznościowych można znaleźć dziesiątki zdjęć wykonanych w niebezpiecznych lokalizacjach, których autorzy dla spektakularnego kadru są w stanie narazić życie. Żadna liczba zachwytów nad instagramowym postem nie jest jednak warta takiego ryzyka. W sierpniu tego roku w górach zginął włoski influencer, który próbował sięgnąć po telefon i runął ze skały. Teraz media obiegła informacja o wypadku tureckiej nastolatki, która w taki sam sposób straciła życie, spadając z dachu budynku.

15-latka walczyła o życie w szpitalu. Nie udało się jej uratować

Jak donosi "The New York Post", do tragedii doszło 12 października w tureckiej miejscowości Ortaca. 15-letnia Melike Gun Kanavuzlar chciała wykonać telefonem kilka zdjęć na tle widocznej z wysokości panoramy miasta. W tym celu wspięła się na dach liczącego 12 metrów budynku. W pewnym momencie telefon wypadł jej z ręki tuż przy krawędzi bloku. Dziewczynka starała się go odzyskać, jednak straciła równowagę i z ogromnej wysokości spadła na beton.

Tę przerażającą sytuację zarejestrowały kamery. Wypadek zauważył też jeden z przechodniów, a Melike Gun Kanavuzlar w krytycznym stanie została bardzo szybko przewieziona do lokalnego szpitala. 15-latkę przetransportowano stamtąd na oddział intensywnej terapii w klinice położonej w miejscowości Mugla, gdzie walcząc o życie, spędziła w sumie 18 dni. Niestety, okazało się, że obrażenia, które pojawiły się w wyniku wypadku, były zbyt rozległe. 30 października odbył się jej pogrzeb.

Podobnych wypadków jest w ostatnim czasie coraz więcej, a w niemal identycznym mechanizmie zmarł nie tylko włoski influencer. Jak donosi "Daily Star", zaledwie miesiąc przed tragedią w Turcji podczas wakacji na Ibizie zginęła 24-letnia Brytyjka, która spadła z balkonu na drugim piętrze.