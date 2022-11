W ciągu ostatnich kilku miesięcy media huczały od skandali, w które miał być zamieszany Sebastian Fabijański. Aktor rozstał się z Maffashion, która jest też matką jego syna, a niedługo później przyznał się do zdrady. Publiczne pranie brudów i kolejne tłumaczenia raczej nie wyszły mu na dobre, bo w pewnym momencie podjął decyzję o wycofaniu się z mediów społecznościowych. Tym bardziej zaskakująca była obecność Fabijańskiego na gali Fame MMA na początku listopada, podczas której ogłosił, że także zamierza się bić. Informacja bardzo szybko obiegła media i zdążyła dotrzeć już do Maffashion, która jasno dała do zrozumienia, co sądzi na ten temat.

Alter ego Fabijańskiego będzie się bić. Maffashion zażenowana

Fabijański pojawił się podczas 15. gali Fame MMA, która odbyła się 5 listopada. Aktor przemówił tuż przed walką wieczoru i zakomunikował, że dołączył do federacji. A właściwie nie on, tylko jego kolejna aktorska kreacja.

To chęć wykroczenia poza kolejny próg artystycznej kreacji i wejścia z postacią, która nie jest mną. Od razu zaznaczam, że Sebastiana Fabijańskiego w tym oktagonie już nigdy nie zobaczycie. (...) To będzie nawiązanie do filmowej klasyki - zakomunikował tajemniczo.

Widzowie Fame MMA mają już kilka teorii, z kim mógłby spotkać się w oktagonie. Obstawiają przede wszystkim Rafalalę, z którą Fabijański spędził noc, pracując nad słynnym "projektem artystycznym", a także Czarka Jóźwika z Abstrachuje, który także jest byłym partnerem Maffashion. Sam aktor jak na razie nie wskazał przeciwnika.

Wszyscy ci, którzy znają mnie i mój rapowy konflikt, to pewnie sami sobie potrafią dopowiedzieć, co tutaj powinno mieć miejsce i gdzie się powinien jakiś konflikt zakończyć. Ale czy moja postać będzie miała konflikt z tym, czy z tamtym, to już nie wiem, zobaczymy. Moja postać pewnie nie zna tych ludzi - dodał enigmatycznie.

Zapowiedź walki Sebastiana Fabijańskiego błyskawicznie dotarła do Julii Kuczyńskiej. Blogerka musiała dostawać od fanów sporo wiadomości na ten temat, bo postanowiła zareagować na InstaStories w krótki, acz bardzo wymowny sposób. Maffashion zdaje się zaskoczona i odrobinę zażenowana pomysłem byłego partnera.

Proszę, nie wysyłajcie mi. Tak, już wiem - napisała.

17. gala Fame MMA, w której zawalczy Fabijański, odbędzie się już w 2023 roku. Będziecie śledzić?