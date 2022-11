Tegoroczna 13. edycja "Tańca z Gwiazdami" z pewnością przejdzie do historii. Po raz pierwszy w programie, który doczekał się łącznie 25 edycji (najpierw był emitowany od 2005 do 2011 roku w stacji TVN, a od 2014 roku na Polsacie) wystąpiła para jednopłciowa. Jacek Jelonek, finalista programu "Prince Charming" tańczył z Michałem Danilczukiem. Panom od początku świetnie szło, ich występy często były nagradzane najwyższą liczbą punktów. Nic więc dziwnego, że doszli aż do finału. Nie udało im się wygrać Kryształowej Kuli, ale i tak mogli liczyć na wiele głosów.

Oliwer Kubiak zdradza, na czyje głosy mógł liczyć Jacek Jelonek i jego taneczny partner

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak poznali się w randkowym show Polsatu, gdzie uczestnicy walczyli o względy modela. Od razu dało się zauważyć, że między tą dwójką iskrzy, a widzowie nie mieli wątpliwości co do tego, że to właśnie Kubiak skradł serce tytułowego księcia. Po zakończeniu "Prince Charming" w końcu mogli ogłosić, że są razem i tworzą zgraną parę, która stara się wspierać na każdym roku. Nic więc dziwnego, że partner modela był obecny na widowni podczas finałowego odcinka tanecznego show. W rozmowie z naszym reporterem wyznał, że występ partnera w "Tańcu z Gwiazdami" był przełomem na społeczności LGBTQ+ w Polsce.

To jest przełomowy moment. To jest telewizja Polsat, program rozrywkowy, który ogląda bardzo dużo ludzi, też starszych ludzi. Bardzo różny przekrój, który widzi, że dwóch facetów tańczących razem to nie jest nic złego - mówił.

Partner Jacka Jelonka dodał także, że mają wielu fanów wśród starszego pokolenia.

Mamy taką naszą sąsiadkę, która zawsze nas łapie i mówi "Mąż kazał mi głosować". To jest fajne, że dojrzałe kobiety oglądają to ze swoimi mężami, ci sami się wkręcają i mówią "Słuchaj, głosuj na chłopaków, bo są super". Starsze społeczeństwo jest naprawdę otwarte.

