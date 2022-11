Urodziła w taksówce. Kiedy dostała rachunek, była w szoku

26-letnia matka dwójki dzieci wybierała się do szpitala taksówką na rutynowe badania. Kobieta była w zaawansowanej ciąży. Zaczęła rodzić w trakcie kursu. Teraz zaskoczył ją rachunek, który otrzymała. Firma taksówkarska chce, żeby pokryła koszty sprzątania.

REKLAMA

Amerykanka urodziła własną wnuczkę. 50-latka została surogatką córki

Zobacz wideo Rosie Huntington Whiteley urodziła dziecko i od razu poinformowała o tym na Instagramie. Nie ona jedna!

Kobieta urodziła w taksówce. Dostała rachunek za sprzątanie

Brytyjskie media donoszą, że Farah Cacanindin, na co dzień mieszkająca w Buckinghamshire, swoją córkę Naię urodziła na tylnym siedzeniu taksówki.

Moje wody odeszły po pięciu minutach podróży. Kierowca zapytał, czy chcę, żeby zjechał na pobocze, ale powiedziałam, żeby jechał dalej. Wierzyłam, że dam radę, zanim się urodzi - powiedziała Farah Cacanindin w rozmowie z "The Sun".

Farah Cacanindin Fot. Facebook.com/FarahCacanindin

Kobieta urodziła dziecko, podczas gdy taksówkarz zadzwonił do szpitala, żeby uprzedzić lekarzy. Na Farah czekały już położne, które były w totalnym szoku.

To było surrealistyczne przeżycie. Nie miałam nawet okazji się bać - dodała Farah Cacanindin.

To jednak nie koniec niespodzianek dla Farah. Kilka dni po porodzie kobieta otrzymała fakturę od firmy taksówkarskiej. Rachunek opiewał na 90 funtów brytyjskich, czyli około 480 złotych. Na opłatę składała się opłata za sprzątanie - 60 funtów oraz za kurs - 30 funtów. Mama Nai, a także 15-miesięcznego syna Kairo, jest bardzo rozczarowana zachowaniem korporacji.

Byłam zaskoczona. Rozumiem, że narobiłam bałaganu, ale wysłanie mi tego rachunku było trochę bezczelne - przyznała Farah Cacanindin.

Gazeta "New York Post" zwróciła się do firmy Arrow Taxi z prośbą o odniesienie się do sprawy, ale przedstawiciele korporacji odmówili komentarza.

Ona urodziła się jako mężczyzna, a on jako kobieta. Teraz spodziewają się dziecka