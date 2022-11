Monika Obara w 2004 roku dołączyła do obsady "M jak miłość". Wcieliła się w rolę Elki, która skradła serce Stefana Müllera. Serialowa para była bardzo lubiana przez widzów, jednak wątek tej miłości zakończył się w 2007 roku. Wtedy Obara miała wypadek samochodowy, do którego doprowadziła, prowadząc pod wpływem alkoholu. Skończyło się na izbie wytrzeźwień i wyroku w zawieszeniu. Początkowo władze stacji zapewniały, że nie wyciągną żadnych konsekwencji wobec aktorki, ostatecznie jednak jej postać usunięto z serialu. Kariera Moniki Obary stanęła pod wielkim znakiem zapytania.

Monika Obara wróciła na salony

Od wypadku minęło kilka lat, zanim aktorka wróciła na plan zdjęciowy. Zaczęła pojawiać się gościnnie w serialach takich jak: "Druga szansa", "Na Wspólnej" i "Usta usta". To były jednak tylko epizodyczne role. Regularnie za to występowała na deskach Teatru Studio w Warszawie. Na dobre na ekrany telewizorów wróciła w 2021 roku, dołączając do obsady serialu komediowego "The Office PL".

U Obary zmiany zaszły również w życiu prywatnym. W kwietniu tego roku przywitała na świecie córkę, a jej zdjęciem podzieliła się w mediach społecznościowych.

17.04.2022 roku przyszła na świat moja największa miłość. Pięknego życia kochana córeczko - napisała pod zdjęciem pociechy.

Aktorka nie jest aktywna na Instagramie, jednak z jej Facebooka możemy dowiedzieć się, że wspierała protesty kobiet przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Niedawno pochwaliła się występem w Teatrze Polskiego Radia i nagrywaniem słuchowiska o poetce Sylwii Plath. Zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie znajdziecie więcej zdjęć Moniki Obary.

