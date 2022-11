Wiesława Nowobilskiego poznaliśmy jako uroczego budowlańca w programie "Nasz nowy dom". Szybko zdobył sympatię widzów. Dla wielu zaskoczeniem było jednak to, że świetnie radził sobie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". W parze z Janją Lesar dotarł aż do półfinału tanecznego show Polsatu. Za kulisami wiernie kibicowała mu żona Barbara. Kobieta miała nawet okazję zatańczyć z mężem w jednym z odcinków. Teraz Wiesław Nowobilski wyjawił, że dla niego jest gotowa nawet do sporych poświęceń.

"TzG". Wiesław jest zaskoczony, że został. "Kiepsko się z tym czuję"

Zobacz wideo Wiesław o odpadnięciu Janoszek z "Tańca z Gwiazdami": Lepiej tańczyła

Żona Wiesława Nowobilskiego wspierała go podczas nagrań "Tańca z Gwiazdami". Zrezygnowała nawet z pracy

Wiesław Nowobilski w rozmowie z Plejadą przyznał, że żona cały czas go wspierała podczas trwania programu. Dbała także, żeby dobrze się odżywiał. Co więcej, nawet zrezygnowała z pracy, żeby móc być blisko męża.

Żona zrezygnowała z pracy i jestem jej bardzo wdzięczny za to, że wspierała mnie, nie opuszczała mnie, była cały czas ze mną. Nie opuściła żadnego odcinka. Gotowała obiadki, ale i tak schudłem. (...) To była jej decyzja, chociaż konsultowała to ze mną. Chciała być ze mną, chciała mnie wspierać - powiedział Wiesław Nowobilski.

Program się skończył, a co za tym idzie, pani Barbara zamierza wrócić do zawodowych obowiązków. Nie wiadomo jednak, czy będzie wiązało się to z szukaniem zupełnie nowej pracy.

Żona będzie wracać do pracy. Nie wiem, czy do tej samej, czy do innej, ale na pewno chce wrócić. A ja wracam do swojej - dodał Wiesław Nowobilski w rozmowie z Plejadą.

Dodajmy, że 13. edycję "Tańca z Gwiazdami" zwyciężyła Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński. Na drugim miejscu znalazła się pierwsza para jednopłciowa w historii programu - Jacek Jelonek i Michał Danilczuk.

