Michel Moran od wielu lat jest szczęśliwym mężem Polki, Haliny Moran. Przed przeprowadzką do Polski kucharz był już wcześniej żonaty, a z tego związku doczekał się dwójki dzieci - syna Andrea i córki Solene, które na stałe mieszkają we Francji. Z tego powodu Michel Moran nie widuje się z nimi bardzo często, jednak zapewne nie mogłoby go zabraknąć przy ważnych wydarzeniach w życiu swoich pociech. We wrześniu tego roku juror "MasterChefa" wybrał się do położonej w pobliżu granicy ze Szwajcarią francuskiej miejscowości Annecy, gdzie odbył się iście bajkowy ślub jego córki.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabela Janachowska chce odnowić przysięgę małżeńską

Gwiazdy "Dynastii". Locklear miała problemy z prawem. Forsythe poważnie chorował

Tak wyglądał ślub córki Michela Morana. Odbył się w luksusowym hotelu

Solene Moran ze swoim wybrankiem zaręczyła się w grudniu ubiegłego roku. Córka jurora "MasterChefa" i Thibaut Chomez, którzy postanowili pobrać się we wrześniu, nie dali sobie bardzo dużo czasu na zorganizowanie ślubu. Z opublikowanych w mediach społecznościowych zdjęć wynika jednak, że udało im się dopiąć wszystkie szczegóły. Zakochani pobrali się 11 września w luksusowym, ponad stuletnim hotelu z widokiem na Alpy i malownicze jezioro Annecy na wschodzie Francji. Miejsce, ze względu na przepiękne położenie i znajdujące się nieopodal termy, od lat przyciąga najbogatszych turystów z całego kraju.

Solene Moran na swój wyjątkowy dzień wybrała białą suknię na cienkich ramiączkach z bogato zdobionym, koronkowym gorsetem. Dół kreacji był za to mocno rozkloszowany i składał się z lekkich, za to ciągnących się do samej ziemi szerokich falban. Córka słynnego kucharza zakręciła i upięła blond włosy, ozdabiając je delikatnymi kwiatami.

Kilka zdjęć ze ślubu pojawiło się na Instagramie Michela Morana, który nie ukrywa, że tego dnia towarzyszyły mu ogromne emocje.

To był piękny dzień. Córka szczęśliwa! To było dla mnie dużo emocji - napisał.

Alizée poznała męża w "Tańcu z Gwiazdami", a dla Loony czas się zatrzymał

Młodej parze życzymy dużo szczęścia!