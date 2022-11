Pola Wiśniewska to piąta żona Michała Wiśniewskiego. Wychodząc za czerwonowłosego wokalistę miała już czworo własnych dzieci, podobnie zresztą jak jej wybranek. Piosenkarz jest ojcem dorosłych już Xaviera i Fabienne, ze związku z Martą "Mandaryną" Wiśniewską oraz dwóch nastolatek - Etiennete i Vivienne, córek jego i Anny Świątczak. Z kolei Pola ma dwie córki i dwóch synów, a Julia, jej najstarsze dziecko, skończyła już 18 lat. Do tej patchworkowej drużyny w zeszłym roku dołączył wspólny syn Poli i Michała, Falco Amadeus. Kilka tygodni temu para ogłosiła, że ich rodzina znowu się powiększy. 36-letnia Pola jest w piątej ciąży.

Pola Wiśniewska nie ukryje już ciążowych kształtów

Pola, w przeciwieństwie do poprzednich żon Wiśniewskiego, nie robi kariery w mediach. Jeśli pojawia się na ściankach, to tylko wsparta na stalowym ramieniu męża. Za to jest aktywną użytkowniczką Instagrama obserwowaną przez ponad 27 tysięcy followersów.

Ostatnio państwo Wiśniewscy opublikowali na instagramowych profilach ten sam filmik, nakręcony telefonem Poli. Krótkie nagranie przedstawia małżonków i Falco Amadeusa, siedzącego na biodrze mamy. Sądząc po tym, co znajduje się w tle, żona Michała nadawała z domowej kuchni.

Razem - podpisała wideo, do którego dołożyła podkład muzyczny.

Pola i Michał Wiśniewscy z synem wisniewska_pola/Instagram

Na filmiku Pola ubrana jest w wełniany sweter z golfem. Ten potencjalnie maskujący element garderoby nie był w stanie przesłonić jej ciążowego brzucha, który wyraźnie odznaczał się pod materiałem.

Fani pary pospieszyli z lawiną komplementów:

Cudownie razem wyglądacie.

Piękna rodzinka.

Cudowni - pisano w komentarzach.

A jak wam się podoba sielanka u Wiśniewskich? Podzielacie zachwyty?

Zdjęcia Michała i Poli Wiśniewskich znajdziecie w galerii w górnej części artykułu.