Książę William i księżna Kate to ukochana para Brytyjczyków. Małżonkowie doczekali się trójki pociech. Wychowują dziewięcioletniego księcia George'a, siedmioletnią księżniczkę Charlotte i czteroletniego księcia Louisa. Naturalne dla nich zatem są nieprzewidywalne zachowania dzieci. Członkowie rodziny królewskiej nie kryli wzruszenia, kiedy dwuletnia Callie Rose postanowiła podbiec w kierunku pary, gdy książę William przemawiał w Scarborough. Nagranie ze zdarzenia obiegło sieć i stało się hitem TikToka.

Dwuletnia dziewczyna zaskoczyła księcia Williama i księżną Kate. Chciała znaleźć się bliżej pary

Małżonkowie zostali uroczo potraktowani przez małą dziewczynkę w stroju księżniczki podczas przemowy syna króla Karola III. Dwuletnia Callie była zdeterminowana, by jak najszybciej zbliżyć się do arystokratów. Nie przeszkadzało jej to, że oczy gości były akurat skupione na księciu Williamie, który w danej chwili gratulował wszystkim doskonałej pracy i zaangażowania w działalność charytatywną. Cała sytuacja wprowadziła małżonków w zakłopotanie, ale ostatecznie cała sala wybuchła śmiechem. Dwulatka wcześniej wręczała księciu Williamowi i księżnej Kate kwiaty w podziękowaniu za uruchomienie programu wsparcia dla zdrowia psychicznego młodzieży. Najwidoczniej upodobała sobie małżonków i nie chciała odstępować ich na krok. Nagranie ze spotkania robi furorę w sieci, a internauci są pod wrażeniem spontanicznego zachowania przyszłego następcy tronu i jego żony.

Księżna Kate i książe William podczas przemowy. Na scenę wbiegła dwuletnia dziewczynka Źródło: YouTube/Daily Mail (screen)

Według "The Telegraph" plany na cykliczne spotkania księcia i księżnej Walii z Brytyjczykami pojawiły się, kiedy książę William musiał przewartościować plany na przyszłość po tym, jak jego młodszy brat i Meghan Markle ustąpili z funkcji członków rodziny królewskiej. Pomysł, aby książęca para ruszyła z systematycznymi wystąpieniami publicznymi, był najprawdopodobniej przygotowywany jeszcze przed śmiercią królowej Elżbiety II i miał poparcie króla Karola III, który również podziela wizję księcia Williama dotyczącą modernizacji monarchii.