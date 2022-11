Agnieszka Gozdyra z mediami związana jest od blisko 30 lat. Zaczynała w radiu, wykorzystując sprzyjające tej pracy warunki głosowe, ale z czasem uznała, że jej powołaniem jest mały ekran. Przed laty była zatrudniona w TVP, następnie przeszła do Telewizji Biznes, a stamtąd do Polsat News. Szersza publiczność poznała ją przede wszystkim dzięki autorskiemu programowi "Skandaliści", który był emitowany w stacji Polsat News. Później była "Polityka na ostro", a wreszcie "Debata dnia", którą dziennikarka tworzy do dziś. 2 listopada Gozdyra poinformowała widzów, że zmuszona jest zrobić przerwę od ekranowych występów.

REKLAMA

Paulina Smaszcz pracowała z Maciejem Kurzajewskim w TVP. Tak wtedy wyglądała

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak komentuje odejście Edwarda Miszczaka z TVN-u

Agnieszka Gozdyra na pewien czas żegna się z widzami

Gozdyra opublikowała na Twitterze notkę, z której wynika, że z uwagi na kwestie zdrowotne będzie zmuszona wziąć urlop. Na wizji zastąpi ją Grzegorz Kępka. Publicystka wspominając o stanie zdrowia, zaznaczyła, że przerwa, którą bierze, była zaplanowana wcześniej:

Przerwa zdrowotna - nic strasznego, sprawa zaplanowana, no i będę was tu podglądać, a gospodarzem "Debaty" będzie w tym czasie Grzegorz Kępka - poinformowała.

Więcej zdjęć Agnieszki Gozdyry, w tym ujęcia sprzed lat, znajdziecie w galerii w górnej części artykułu.

50-latka opublikowała też zdjęcie z siedziby Polsatu News, tymczasowo żegnając się z widzami:

Sekundy przed urlopem, widzimy się 14 listopada - zapowiedziała.

Przypomnijmy, że w lipcu Gozdyra trafiła do szpitala, gdzie spędziła kilka dni:

Życie czasem mówi "stop" - napisała wówczas na Twitterze.

Wpis zilustrowała zdjęciem swojej ręki podpiętej do kroplówki i choć uspokajała, że to nic wielkiego (podobnie zresztą czyni teraz), poprosiła internautów o trzymanie kciuków.

Jacek Kurski stracił fotel prezesa TVP. Lista jego wpadek jest długa

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Więcej zdjęć Agnieszki Gozdyry, w tym ujęcia sprzed lat, znajdziecie w galerii w górnej części artykułu.