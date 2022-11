Katarzynie Cichopek w ciągu ostatnich tygodni przybyło aż 20 tys. obserwatorów na Instagramie, co w prosty sposób zwiększyło jej sieciowe zasięgi. Jest to pozytywny efekt uboczny medialnej zawieruchy rozpętanej przez Paulinę Smaszcz, która ujawniła związek Cichopek i Macieja Kurzajewskiego znacznie wcześniej, niż życzyliby sobie tego sami zainteresowani (była żona dziennikarza twierdzi, że Cichopek i Kurzajewski spotykają się od 2019 roku). W ostatecznym rozrachunku wszystko to wyszło prowadzącej "Pytanie na śniadanie" na korzyść, przynajmniej pod względem finansowym. O powiększoną widownię należy odpowiednio dbać i nie pozwalać jej się nudzić. Celebrytka zdaje sobie z tego sprawę, dlatego prezentuje fanom nie tylko fotografie z pracy czy branżowych eventów, ale i te bardziej prywatne. Jak na przykład zdjęcia codziennych stylizacji.

W czwartek Katarzyna wybrała się na przechadzkę po stolicy. Jako cel wyprawy obrała Łazienki Królewskie. Jeśli chodziło jej o odpowiednio tło do zdjęć, trafiła w dziesiątkę. Pozowała wystrojona w kurteczkę-blezerek z tweedu w kolorze neonowego błękitu i dżinsowych spodniach typu dzwony.

Moda na rozszerzane nogawki, rozpowszechniona w latach 70. przez subkulturę dzieci kwiatów, powróciła w drugiej połowie lat 90. i królowała przez dekadę, nim dzwony zostały wyparte przez rurki. Ostatnio jednak znów można je bez problemu nabyć. Drugą młodość tego kroju spodni lansuje Cichopek. W jej przypadku ciemne dżinsy z dłuższymi nogawkami częściowo zakrywającymi buty to dobry wybór - w ten sposób optycznie dodaje sobie wzrostu i wydłuża nogi.

Fankom bardziej spodobała się teeedowa góra stylizacji. Zwrócono też uwagę na ciemne okulary 40-latki. Widocznie je polubiła, po nie pierwszy raz się w nich pokazuje. Większość komentujących komplementowała ten model, chociaż jedna z internautek skojarzyła gadżet Cichopek ze stylizacjami Michaela Jacksona.

Nie brakowało też bardziej konwencjonalnych komplementów:

Świetne te okulary, Kasiu.

Ale piękna kurtka.

Mega kolorek - chwalono.

A jak wam się podoba Katarzyna w tym wydaniu? Trafiła ze stylizacją?

