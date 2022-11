Wasz ulubiony format "Koło Plotka" powrócił na dobre. W ostatnim odcinku gościliśmy Lanberry - jurorkę "The Voice of Poland", która zdradziła, że jest ogromną fanką Małgorzaty Rozenek. Tym razem w naszym studiu pojawiła się modelka Sandra Kubicka. Musiała zmierzyć się z niewygodnymi pytaniami.

REKLAMA

Zobacz wideo Sandra Kubicka zagrała w "Koło Plotka". Nigdy nie poznała swojej siostry

Gwiazdy "Dynastii". Locklear miała problemy z prawem. Forsythe poważnie chorował

Sandra Kubicka miała konflikt z Opozdą. Zaprosiła ją do oktagonu

Sandra Kubicka przez chwilę zastanawiała się, z kim mogłaby zawalczyć w oktagonie. Po chwili namysłu zapytała, czy mogłaby zawalczyć na Fame MMA z dwoma osobami. Bez wahania wymieniła Joannę Opozdę, która oskarżyła ją o porzucenie psa. Do zestawienia trafiła także Karolina Pisarek.

A mogę w trzy osoby? Może z Joanną Opozdą, choć już się lubimy, ale wiecie, jaką mamy historię - wyznała Sandra Kubicka.

Modelka przyznała, że ma ogromną słabość do włosów Barona i uwielbia je dotykać, jednak on nigdy jej na to nie pozwala, chyba że przejdzie całą procedurę.

Denerwuje mnie tym, że nie mogę dotykać jego dredów. Dacie wiarę? Ma je na głowie cały czas, a ja ich nie mogę dotykać. No, chyba że umyję ręce. Plusik za to, że jest mega higieniczny, ale ja tam lubię czasem pomiziać, pogłaskać po główce. Jak tylko moja głowa tam ląduje to od razu jest odchylanko.

Nie zabrakło również ciekawostki ze świata show-biznesu. Sandra Kubicka obnażyła koleżanki z branży i powiedziała, że stylizacje, które widzimy na ściankach, są wypożyczane.

Outfity, które widzicie na ściankach, na celebrytkach są zawsze wypożyczone i potem zwracane.

Jesteście ciekawi, co jeszcze zdradziła Sandra Kubicka? Cały odcinek "Koła Plotka" obejrzysz w naszym materiale wideo na górze strony. Wyznała między innymi, komu nie podaje ręki na eventach i jak będzie wyglądać jej wesele.

Maja Staśko o Maliku, seksizie i ucieczkach od diabła. Mocna odpowiedź