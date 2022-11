Związki z dużą różnicą wieku od zawsze budzą emocje, chociaż nie brakuje par, które udowadniają, że mogą być one szczęśliwe i trwałe. Niektóre relacje jednak były naprawdę niepokojące, bo rozpoczynały się, gdy jednej ze stron jeszcze dużo brakowało do pełnoletności. Innym przykładem jest związek Woody'ego Allena, który poślubił córkę byłej partnerki.

Woody Allen i Soon-Yi Previn

Ta historia jest naprawdę szokująca. Soon-Yi to adoptowana córka Mii Farrow, z którą przez wiele lat był związany reżyser. Na początku nie dogadywała się z ojczymem, jednak uległo to zmianie, gdy Woody Allen wsparł jej marzenia o karierze w modelingu. Soon-Yi wyjechała do New Jersey, aby studiować psychologię, jednak wciąż pozostawała w kontakcie z przybranym ojczymem. Pewnego dnia Mia Farrow znalazła u swojego partnera nagie zdjęcia córki. Jeszcze przez jakiś czas zachowywali pozory, aby skończyć ostatni wspólny film "Mężowie i żony". W końcu jednak media dowiedziały się o kryzysie w ich związku, a Mia Farrow wydała oświadczenie. Świat był zszokowany związkiem Woody'ego Allena i chociaż Soon-Yi formalnie nie była jego córką, nazywano ich relację kazirodczą. Reżyser na konferencji prasowej potwierdził ich związek i zaprzeczył zarzutom o nadużycia seksualne.

Moja miłość do Soon-Yi jest prawdziwa i daje mi dużo szczęścia. To urocza, inteligentna, wrażliwa, młoda kobieta, która zmieniła i nadal zmienia bieg mojego życia - mówił.

W 1997 roku Woody Allen i Soon-Yi wzięli cichy ślub w Wenecji i ich miłość trwa do dziś. Małżeństwa reżysera nigdy nie zaakceptował jego biologiczny syn Satchel.

Woody Allen i Soon-Yi Previn EAST NEWS

Elvis Presley i Priscilla Beaulieu

Elvis Presley i Priscilla Beaulieu poznali się w Niemczech, gdy wokalista odbywał służbę wojskową. Ona towarzyszyła przybranemu ojcu, który był oficerem Sił Powietrznych USA. Miała zaledwie 14 lat, a muzyk był od niej dziesięć lat starszy. Priscilla przyjęła zaproszenie do jego domu, gdzie zaśpiewał dla niej kilka piosenek. Od tamtej pory utrzymywali kontakt telefoniczny oraz wymieniali się miłosnymi listami. W końcu zaprosił ją na wakacje do USA, a jej rodzice zgodzili się na wyjazd pod warunkiem, że nie będzie spała w jego domu. Później przyjechała tam na stałe i zamieszkała w rezydencji Presleya w wieku 17 lat.

Jest na tyle młoda, że mogę ją trenować w dowolny sposób - miał zwierzyć się artysta przyjacielowi.

W książce "Elvis i ja" Priscilla zapewniała, że ukochany nie chciał z nią uprawiać seksu aż do ślubu. Po tym, jak się pobrali, a dziewięć miesięcy później przyszła na świat ich córka Lisa Marie, w ich małżeństwie pojawił się kryzys.

Elvis wspominał, jeszcze przed ślubem, że nigdy nie był w stanie kochać się z kobietą, która miała dziecko - pisała w książce Priscilla.

On wdawał się w liczne romanse i ostatecznie małżeństwo nie przetrwało. Mimo to pozostawali przyjaciółmi, aż do śmierci Presleya.

Ślub Elvisa Presleya i Priscilli Beaulieu EAST NEWS

R. Kelly i Aaliyah

R. Kelly i Aaliyah wzięli ślub, gdy piosenkarka miała zaledwie 15 lat. Raper był producentem muzycznym pierwszej płyty wokalistki i tak narodziła się ich znajomość. Napisał nawet piosenkę na jej album "Age ain’t nothing but a number", czyli "Wiek to tylko liczba". Jak po latach zeznał menedżer rapera, Demetrius Smith, powodem ich ślubu była ciąża wokalistki. W akcie małżeństwa, do którego dotarły media, wpisano, że Aaliyah w trakcie ceremonii miała 18 lat. R. Kelly miał podrobić jej dowód, aby w legalny sposób, już jako mąż wyrazić zgodę na aborcję. Aaliyah w późniejszym czasie zaprzeczała, aby kiedykolwiek małżeństwo miało miejsce. Piosenkarka zginęła w katastrofie lotniczej zaledwie w wieku 22 lat. R. Kelly niedawno otrzymał wyrok 30 lat więzienia za przestępstwa seksualne.

Aaliyah, R. Kelly screen Youtube

Tymon Tymański i Sara Brylewska

To jeden z najbardziej kontrowersyjnych związków w polskim show-biznesie. Tymon Tymański, wokalista i kompozytor poznał Sarę Brylewską, gdy miała zaledwie 13 lat. Dodatkowo była ona córką jego przyjaciela, Roberta Brylewskiego. Ich związek zaczął się dwa lata później. On miał 33 lata, a ona zaledwie 15. Tymański i Brylewska byli parą przez osiem lat.

Na pewno był to dla mnie przyśpieszony kurs dojrzewania. Myślę, że muzyka jest takim elementem, który ma zawsze wpływ na tego rodzaju kontakty. Różne pokolenia spotykają się przy okazji grania koncertów czy prób. I o tym wolę rozmawiać, o muzyce, o tym, co jest teraz - mówiła Sara Brylewska w rozmowie z magazynem "Monitor".

Tymon Tymański w rozmowie z "Galą" ujawnił, że to jego partnerka zakończyła związek.

Moja dziewczyna przestała mnie kochać. Przestałem być dla niej partnerem. Stałem się tylko opiekunem i pseudoojcem. Nie złożymy ciała z trupa. Podobnie nie da się zanalizować przyczyny rozpadu miłości. Mogę tylko powiedzieć, że ja do końca kochałem. Niestety, przez ostatni rok bardzo odeszliśmy od siebie. Sara podjęła decyzję o rozstaniu. Ja wierzyłem, że jeszcze się uda.

Tymon Tymański i Sara Brylewska AKPA

Doug Hutchinson i Courtney Stodden

Doug Hutchinson, aktor znany przede wszystkim z roli w "Zielonej mili", związał się Courtney Stodden, która była od niego młodsza o 35 lat. Poznali się, gdy gwiazdor organizował zajęcia z aktorstwa. Początkowo, gdy dowiedział się o wieku Stodden, był załamany. Ostatecznie jednak kontynuował tę relację. Ślub wzięli, gdy kobieta miała zaledwie 16 lat. Mężczyzna był krytykowany i oskarżany o pedofilię.

Diabeł maczał palce w całej sytuacji i to przez niego moja córka podjęła takie decyzje - mówiła mama Stodden w rozmowie z "US Weekly", chociaż sama wcześniej wyraziła zgodę na to małżeństwo.

W 2013 roku zdecydowali się na separację, jednak wrócili do siebie. Ostatecznie w 2018 roku ogłosili, że ich miłość przeszła do historii. Po rozwodzie Courtney Stodden wyznała, że podczas małżeństwa z Dougiem Hutchinsonem czuła się manipulowana i dręczona psychicznie.

Doug Hutchinson i Courtney Stodden EAST NEWS