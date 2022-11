Anna i Robert Lewandowscy już od jakiegoś czasu spędzali dużo czasu na Majorce, gdzie kupili luksusową willę. W związku z transferem piłkarza do FC Barcelony, przeprowadzili się na stałe do Hiszpanii, a dokładniej do małej miejscowości Sitges pod Barceloną. Znajdują się tam piękne plaże, urokliwe knajpki i widoki na góry. Córki pary, Klara i Laura, mogą liczyć na naukę w znajdujących się tam prestiżowych placówkach edukacyjnych. W wolnym czasie Lewandowscy korzystają z pięknej pogody, którą oferuje Hiszpania. Piłkarz z żoną oraz córkami został sfotografowany podczas wycieczki rowerowej. Towarzyszył im ktoś jeszcze.

Anna i Robert Lewandowscy z dziećmi na wycieczce rowerowej

Na zdjęciach widzimy Annę Lewandowską, która wiozła młodszą córkę, Laurę oraz dwójkę dzieci, zapewne swoich przyjaciół, w specjalnej przyczepce do roweru. 5-letnia Klara już bez problemu jeździ sama na rowerze na dwóch kółkach. Trenerka miała na sobie luźną bluzę, szorty i klapki. Robert Lewandowski na przejażdżkę wybrał bluzę ze swojej kolekcji sygnowaną RL9. Później wszyscy zostali sfotografowani na rodzinnym spacerze.

Anna Lewandowska na Instagramie dzieli się z fanami szczegółami na temat życia w Hiszpanii. Pokazała już, jak został urządzony dom. Zadbała o to, aby jej córki miały przytulny i stylowy pokój. Poinformowała także o tym, że jej młodsza córka Laura, świetnie odnalazła się w przedszkolu.

Mój mały przedszkolak! Muszę przyznać, że Laurka bardzo szybko się zaadaptowała w przedszkolu. Kamień z serca, bo dla każdego rodzica to też duży stres - pisała.

Anna Lewandowska zrobiła domowe spa z Klarą

