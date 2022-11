Modelka zabiła swojego partnera? W sieci pojawiło się szokujące wideo

Oskarżona o zabójstwo

O zabójstwie partnera Courtney Clenney co jakiś czas robi się znowu głośno w mediach. Na jaw wychodzą bowiem kolejne dowody, które świadczą na niekorzyść dziewczyny.

Ich związek uchodził za bardzo burzliwy. Para spotykała się ze sobą dwa lata. Powszechnie wiadomo, że kilka razy zrywali ze sobą. Szczególnie często rozstawali się i wracali do siebie na początku tego roku. Pod koniec marca natomiast modelka miała rzekomo wyrzucić partnera z domu. Świadkowie donoszą, że kłótnie, tłuczenie szklanek były u nich na porządku dziennym. Raz nawet z ich balkonu został wyrzucony olbrzymi obraz. Sąsiedzi skarżyli się na hałasy i krzyki o różnych porach dnia i nocy.

Do tragicznego zdarzenia doszło 3 kwietnia 2022 roku. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Jako przyczynę śmierci podano dźgnięcie ostrym narzędziem. Modelkę znaleziono w domu w Miami. Była zakrwawiona, ale utrzymywała, że działała w obronie własnej.

Kobieta wyjaśniała, że wzięła nóż do ręki, gdy partner dusił ją i przyparł do ściany. Nie ukrywała, że jej związek z Christianem Obumselim był "burzliwy i toksyczny". Ale utrzymywała, że to on był agresorem, ona miała być poszkodowaną. Teraz na światło dzienne wychodzą kolejne dowody.

Dowody na niekorzyść dziewczyny

Pierwszym znaczącym dowodem, który skłonił prokuraturę do aresztowania modelki było nagranie, na którym widać jak kobieta agresywnie bije i kopie mężczyznę w windzie. Nagranie pochodzi z monitoringu budynku, w którym mieszkała modelka. Clenney uderzyła partnera w policzek, ciągnęła go za włosy, wykręcała głowę do tyłu. Gdy drzwi windy się otworzyły, para wytoczyła się na korytarz, a kobieta wciąż biła partnera.

A teraz upubliczniono nagranie audio, które zarejestrował sam Christian kilka miesięcy przed śmiercią. Słychać na nim, jak 26-latka wrzeszczy na niego, kieruje w jego stronę rasistowskie komentarze, grozi mu pobiciem. W pewnym momencie słychać głos zamordowanego: Przestań mnie bić!

Courtney została aresztowana w sierpniu na Hawajach. Została przewieziona do Miami, gdzie czeka na proces.