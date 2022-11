Od wyborów miss po Eurowizję i "CKM"

Paula Tumala pracowała głównie jako fotomodelka. Obecnie kampanii reklamowych realizuje mniej, a skupia się na działalności w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, jest jedną z dziewcząt, które wystąpiły w teledysku Cleo i Donatana do utworu "My Słowianie". Paula Tumala towarzyszyła Cleo i Donatanowi na konkursie TOP Trendy w Sopocie. A także wraz z muzykami pojechała również na Eurowizję w 2015 roku, gdzie na scenie towarzyszyła Cleo i ubijała masło.

REKLAMA

Polskie gwiazdy na odważnych okładkach. Wojciechowska żałuje, a Mucha wręcz przeciwnie

Od najmłodszych lat Paula Tumala chciała pracować jako modelka. Brała udział w licznych konkursach piękności. Została zauważona w wyborach miss w 2011 roku. Nawiązała współpracę z agencją i w 2012 roku pracowała przy pokazie kolekcji 2011/2012 Calvina Kleina. Została też twarzą Obsessive Group.

Cleo i Donatan współpracowali z Tumalą jeszcze kilka razy. Dziewczyna przypadła do gustu publice, więc muzycy zaprosili ją również do teledysków do utworu "Brać" i "Pełnia". Miała swoje pięć minut w polskim show-biznesie i na fali tej rosnącej popularności jej roznegliżowane zdjęcia trafiły na rozkładówkę magazynu "CKM".

Zobacz wideo Paula Tumala zdradziła imiona bliźniaczek i opowiedziała, jak się czuje w ciąży

Paula Tumala na balkonie

Paula Tumala nie zwalnia tempa. Choć zaledwie dwa lata temu powitała na świecie bliźniaczki: Nadię i Anastazję, wciąż bywa na salonach. Nie pozwala, by fani zapomnieli o niej nawet na chwilę. Tym razem media obiegły jej roznegliżowane fotografie, które zrobiła sobie na balkonie.

Na Instagramie obserwuje ją 250 tysięcy osób. Opublikowała tam ostatnio zdjęcie w samym ręczniku. Niby nic zadziwiającego, wszak Tumala zawsze lubiła szokować nagością. Jednak zdjęcia zostały wykonane na balkonie.

Paula Tumala wychyla się przez balkon. Widać, że pod ręcznikiem nie ma ubrań. Co na to sąsiedzi? Z pewnością byli zdziwieni widokiem roznegliżowanej celebrytki. A może są do tego przyzwyczajeni? W komentarzach pod postem fani zachwycają się jej urodą:

Prześliczna

Ale sexy

Piękna

72-letnia tiktokerka zachwyca sylwetką. Pojawiają się teorie spiskowe

My natomiast zastanawiamy się, czy celebrytce nie było zbyt zimno w listopadzie na balkonie w samym ręczniku?