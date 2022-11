Majka Jeżowska w nowym singlu "Skazana" nawiązała do relacji z wieloletnim byłym partnerem, Dariuszem Staśkiewiczem. W piosence wyjaśnia, że woli być sama niż "skazana na wieczną zimę". Czy to właśnie niska temperatura w związku była przyczyną rozstania? Tekst piosenki może wiele tłumaczyć. Wygląda na to, że 62-letnia wokalistka nie tkwi w przeszłości i pełną parą ruszyła na podbicie muzycznego rynku. W jednej z ostatnich rozmów wyznała, że nie planuje się już z nikim wiązać, ale wciąż potrzebuje u swego boku mężczyzny.

REKLAMA

Zobacz wideo Majka Jeżowska: Na stare lata odkryłam w telefonie gry. Zwariowałam na punkcie tzw. kulek

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Patryk zapuścił zarost dla ukochanej

Majka Jeżowska wyznaje: mam zajeb***ego kochanka. W nowym singlu zdradza powody rozstania z poprzednim partnerem

Majka Jeżowska pojawiła się ostatnio w podcaście "Damy w mieście" Jacka Szawioła i Oskara Netkowskiego. Wokalistka przyznała, że ma już za sobą kilka małżeństw, została też mamą i babcią i w wieku 62 lat jest spełnioną kobietą. Otwarcie przyznała też, że nadal "ma potrzeby" i tę kwestię rozwiązała w inny sposób niż stały związek.

Ja już swoje przeżyłam, byłam trzy razy mężatką, urodziłam dziecko, jestem babcią i jestem spełniona, i mam zaje***tego kochanka - wyznała.

Majka Jeżowska stwierdziła, że nie chce budować głębszych relacji, czy po raz kolejny wiązać się sakramentem. Wyznała też, że wiele przeżyła i ma za sobą różne trudne doświadczenia z mężczyznami m.in. przemoc w związku, która mogła nawet zakończyć jej karierę.

Nie mam potrzeby budowania związku, bo już to przerobiłam na dwóch kontynentach. Pierwszy związek był burzliwy, wylądowałam w szpitalu uderzona w krtań, mogłam przestać śpiewać - dodała.

Więcej zdjęć Majki Jeżowskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

W świeżo opublikowanym singlu "Skazana" Majka Jeżowska śpiewa o odkochaniu się.

A dziś nie czuję już nic do ciebie, choć jeszcze o tym nie wiesz. Wolę być całkiem sama, niż na wieczną zimę być skazana - czytamy w tekście.

Wygląda na to, że były partner wokalistki nie spełnił składanych jej obietnic.

Słowa twoje słodkie, lecz puste. Obietnice jak motyle, życie krótkie. Uwierzyłam, bo wierzyć ci chciałam. Po co ja tak długo twoich słów słuchałam - czytamy we fragmencie "Skazanej".

Teledysk możecie zobaczyć na dole strony.

Krew menstruacyjna na idealną cerę? Na TikToku to popularny trend

Zobacz też: Księżna Kate miała sposób na rywalki. Dzięki temu inne nie podrywały księcia Williama