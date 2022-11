Gosia Andrzejewicz szczyt popularności osiągnęła wiele lat temu, jednak piosenkarka wciąż koncertuje i ma grono oddanych fanów. Wokalistka znana z hitów, takich jak "Pozwól żyć" czy "Słowa", aktywnie prowadzi również profile w mediach społecznościowych. Jej najnowszy post na Instagramie wzbudził wiele emocji. Gwiazda nagrała nietypowy obiekt latający za oknem. Przyznała, że wzbudził w niej strach, jednak zdecydowała się opublikować film. Poprosiła obserwatorów o pomoc w wyjaśnieniu tajemniczego zjawiska.

Zobacz wideo Gosia Andrzejewicz krytykowana przez Elżbietę Zapendowską. Odpowiedziała

Gosia Andrzejewicz nagrała latający obiekt. "Uznałam, że nie będę tego trzymać w tajemnicy"

Gosia Andrzejewicz kilka dni temu przebywała w hotelu w Warszawie. Widok za oknem bardzo ją zaskoczył, bo zauważyła latający obiekt.

Długo zastanawiałam się, czy to publikować, jednak uznałam, że nie będę tego trzymać w tajemnicy. Do odważnych świat należy. Kilka dni temu w centrum Warszawy z mojego pokoju hotelowego nagrałam niezidentyfikowany obiekt latający. Jak myślicie, co to było?

Dodała, że obiekt wzbudził w niej strach, ale chciała mieć jakiś dowód na to, co widziała.

Może ktoś z was też wtedy był w centrum Warszawy i to nagrał. Powiem wam, że jak to coś przeleciało obok mojego okna to się przestraszyłam, ale mimo wszystko postanowiłam nagrać ten obiekt, aby mieć jakiś dowód.

Większość osób w komentarzach stwierdziło, że jest to zwykły balon lub dron.

To jest zwykły balon w kształcie rakiety.

Myślę, że balon na Hel.

To dron Gosiu.

Gosia Andrzejewicz odpowiedziała na jeden z komentarzy:

Pokaż mi balon z własnym napędem, bardzo chętnie zobaczę.

Zdecydowała się również zażartować.

Tylko nie piszcie proszę, że to inflacja szybuje.

Znaleźli się również tacy, którzy popierają teorię piosenkarki.

Było do przewidzenia, ze część osób będzie próbowała cię przekonać, że to, co widziałaś nie jest tym, co widziałaś. Najważniejsze, że ty wiesz…

Gosia Andrzejewicz zapewniła, że nie przejmuje się komentarzami i cieszy się, że udało jej się uwiecznić dowód na to, co widziała. A wy jak myślicie, co to było?