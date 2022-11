Anna Mucha to rodowita warszawianka. Niejednokrotnie mówiła, że kocha to miasto. Nic więc dziwnego, że to właśnie w stolicy postanowiła uwić gniazdko. Aktorka znana z serialu "M jak miłość" kupiła apartament w kamienicy w centrum miasta. Mieszka w nim z partnerem Jakubem Wonsem i dziećmi: 11-letnią Stefanią i ośmioletnim Teodorem. Mucha jest bardzo dumna z wnętrza domu, chętnie uchyla rąbka tajemnicy i na Instagramie pokazuje, jak mieszka.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Mucha nie poszła na groby, ale na masaż. Tłumaczy się

Kamienica z duszą

Anna Mucha jakiś czas temu przeprowadziła się do odremontowanej, starej kamienicy w centrum Warszawy. Aktorka ma dwupiętrowe mieszkanie. Zachowała w nim elegancki drewniany parkiet w jodełkę i białą boazerię na ścianach, które sprawiają, że apartament ma niesamowity klimat. W aranżacji wnętrz Anna Mucha łączy klasyczną biel z czernią i szarością, przez co pomieszczenia są eleganckie. Kolorowymi dodatkami są jedynie kwiaty i zielone elementy w sypialni.

Anna Mucha Fot. @taannamucha

Sypialnia z nutką zieleni

Sypialnia aktorki to kolejne duże pomieszczenie, które znajduję się na piętrze. Gwiazda uwielbia roślinne motywy, nie mogło, więc ich zabraknąć również w tym pomieszczeniu. Tym razem w postaci ciężkich zasłon. Duże lustro z eleganckimi kinkietami i retro dodatki sprawiają, że panuje tutaj wyjątkowa atmosfera à la artdeco.

Anna Mucha Fot. @taannamucha

Kuchnia z ciekawą podłogą

W kuchni Anny Muchy dominuje biel, czerń i szarość. Gwiazda postawiła na fronty w szarym odcieniu, które doskonale korespondują z marmurowym blatem stołu. Marmur znajduje się także na ścianach. Płytki na podłodze to kolejny ukłon w stronę klasyki, czarno - biała szachownica sprawia, że wnętrze stało się bardzo eleganckie.

Anna Mucha Fot. @taannamucha

Łazienka z idealną wanną

Elegancka łazienka aktorki ocieka luksusem. Uwadze nie mogą umknąć stare pozłacane kafle, bardzo charakterystyczne w aranżacjach starych kamienic. Podłoga i ściany wyłożone są ogromnymi białymi kafelkami. Znajdą się tu także elementy drewna. Blat jest z białego marmuru. Jednak to, co przykuwa uwagę, to wolnostojąca ozdobna wanna ze złotą, stylizowaną na starą baterią.

Anna Mucha Fot. @taannamucha

Zielony taras

Letnie dni aktorka wraz z rodziną i przyjaciółmi spędza na patio. Można się tam poczuć jak w prawdziwej dżungli. Wokół ogrodu znajdują się bujne pergole, przez co jest bardzo intymnie i spokojnie. Aż można zapomnieć, że jest się w centrum Warszawy.

Anna Mucha Fot. @taannamucha

Mucha zaprezentowała umiejętności córki. Stefania przejawia talent artystyczny

Jak wam się podoba wnętrze apartamentu aktorki? Więcej zdjęć domu Anny Muchy znajdziesz w galerii u góry strony.