Anna Lewandowska to niekwestionowana kobieta sukcesu. Wszystko, czego się dotknie, zamienia się w złoto. Trenerka pasję przerodziła w prężnie działający biznes na wielu płaszczyznach. Posiada centrum fitnessu, catering dietetyczny, aplikacje do ćwiczeń, a także markę kosmetyków. Oprócz tego jest także żoną jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, Roberta Lewandowskiego, co wiąże się z pewnymi obowiązkami i licznymi wyjazdami i matką dwóch córek: pięcioletniej Klary i dwuletniej Laury. Rodzice chronią prywatność dziewczynek i od samego początku zdecydowali, że nie będą pokazywać ich twarzy. Z czasem sami zaczęli naginać te zasady. Na najnowszym zdjęciu trenerki widać całą twarz starszej córki.

Anna Lewandowska pokazała twarz Klary. Takiego kadru w sieci jeszcze nie było

Na Instagramie trenerka chętnie dzieli się życiem prywatnym i zawodowym. Motywuje fanki do prowadzenia aktywnego trybu życia, edukuje w dziedzinie zdrowego odżywiania i zachęca do zmiany nawyków żywieniowych. Obserwatorzy biorą także bierny udział w rozwoju córek Lewandowskich. Gwiazda coraz chętniej pokazuje, jak spędza czas z dziewczynkami w słonecznej Barcelonie. W środku tygodnia Anna Lewandowska i Klara postanowiły zrobić domowe spa. Użyły do tego oczywiście maseczek marki "Lewej". Na Instagramie trenerka pochwaliła się zdjęciem. Widać na nim całą twarz Klary. Dziewczynka jedynie zasłania oczy rękoma tak jak mama.

Pamiętacie czasy, gdy uwielbiałyście naśladować swoją mamę? U nas w ruch poszły już mamy buty, biżuteria a teraz glinki. Z Klarą mamy wspólne Phlov - napisała pod zdjęciem.

Anna Lewandowska szczerze o macierzyństwie. "Miewam chwile zwątpienia"

Klara ma na sobie bluzkę w czarno-białe róże i uśmiech od ucha do ucha, tak samo, jak "Lewa". Jej ręce są pobrudzone zielonym pisakiem, z pewnością wcześniej dziewczynka tworzyła jakieś dzieło na kartce papieru.