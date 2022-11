W Warszawie odbyła się kolejna edycja gali Doskonałość Roku "Twojego Stylu". Jury przyznało nagrody w 25. kategoriach markom i projektantom, którzy wyróżniają się na polskim rynku. Wydarzenie przyciągnęło celebrytów, którzy chętnie pozowali na czerwonym dywanie. Pojawili się m.in. Anna Maria Jopek, Piotr Stramowski, Magdalena Cielecka, Artur Żmijewski z żoną i Agnieszka Grochowska. Przyjrzeliśmy się wybranym stylizacjom z czerwonego dywanu.

Agnieszka Grochowska i Magdalena Cielecka postawiły na modne, asymetryczne fasony. Nie wszystko tu jednak zagrało

Agnieszka Grochowska pojawiła się w czarnym, asymetrycznym kombinezonie. Całość miała bardzo modowy charakter i została zaprojektowana na zasadzie kontrastu - dół kreacji o typowo męskim kroju przełamywał bardzo kobiecą, bogato zdobioną cekinami górę. Niestety niezbyt trafnym wyborem były tu buty. Lepiej sprawdziłyby się klasyczne szpilki w szpic, które nadałyby lepszych proporcji sylwetce.

Agnieszka Grochowska Fot. AKPA

Na gali "Twojego Stylu" pojawiła się także Magdalena Cielecka. Co ciekawe, aktorka zdecydowała się na stylizację podobną do tej, w której zaprezentowała się Agnieszka Grochowska. Magdalena Cielecka także postawiła na czerń i bardzo modną obecnie asymetrię. Ukochana Bartosza Gelnera założyła top z jednym rękawem, który połączyła z klasycznymi spodniami. Całość dopełniła wyrazistymi dodatkami - szpilkami w zwierzęcy print, niewielką torebką i masywną bransoletą. Niestety stylizacja prezentowała się dość topornie. Lepiej byłoby gdyby aktorka rozpuściła włosy i dodała objętości w górnej części, chociażby przez nonszalanckie zarzucenie marynarki na ramiona. To niestety nie jest najlepszy look Magdaleny Cieleckiej, która słynie przecież z doskonałych stylizacji.

Magdalena Cielecka Fot. AKPA

