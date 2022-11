W Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu "Listy do M. 5". Kolejna część świątecznej komedii przyciągnęła celebrytów. Czerwony dywan po raz kolejny należał do Agnieszki Woźniak-Starak, która pojawiła się w cekinowym garniturze. Za to Agnieszka Dygant postawiła na bardziej elegancki i wysmakowany look.

12 Fot. KAPiF Otwórz galerię Na Gazeta.pl