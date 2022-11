Zdaniem jednej z tiktokerek zagrożenie może czyhać na każdym kroku. Tylko pewnie nikt nie oczekiwałbym go w pokoju hotelowym. A jednak! Także tam można znaleźć się w niezłych opałach. Na szczęście użytkowniczka TikToka ma na to sposób. Zdradziła obserwatorom tajny trik, który znają tylko osoby z branży hotelowej. Potrzebujesz do tego tylko latarki i chęci.

REKLAMA

Polecamy: Tiktokerka klęknęła i oświadczyła się ukochanemu. Oskarżono ją o bycie zbyt "niecierpliwą"

Zobacz wideo Czy "Mama na obrotach" na co dzień jest wyluzowaną mamą?

Lewandowska wspomina babcię. Inne gwiazdy też opublikowały wzruszające słowa

Tiktokerka ostrzega przed pluskwami. Tym łatwym sposobem możesz się uchronić przed niechcianymi gośćmi

Użytkowniczka Halee pracuje w branży hotelarskiej od wielu lat. Na profilu na TikToku dzieli się z fanami poradami dotyczącymi przede wszystkim pierwszych wizyt w hotelach. Okazuje się, że sprawa nie jest taka łatwa, jak mogłaby się z początku wydawać. Jak radzi tiktokerka, nie powinniśmy od razu po wejściu do pokoju hotelowego świecić światła. Dlaczego? Z powodu jednej, prostej przyczyny.

Zobacz też: Tiktokerka usłyszała, że wysportowany mąż jest z nią tylko dla pieniędzy. Dosadnie odpowiedziała

Jeśli nie chcesz obudzić się następnego dnia cała w bąblach, zrób to przy pomocy latarki. Pluskwy to nocne zwierzęta, które uciekają przed światłem. Szukaj małych plamek krwi na pościeli oraz materacu. To czytelny sygnał, że w pokoju są pluskwy - podkreśliła.

Tiktokerka tłumaczy, że nie tak łatwo jest znaleźć pluskwy w pokoju, ponieważ uwielbiają one ciemność i niedostępne miejsca. Najczęściej ukrywają się w szczelinach łóżka, pod materacem i trudno dostępnych miejscach. Można też je znaleźć za pomocą plam na prześcieradle, które mogą świadczyć o tym, że zostaną zgniecione w nocy. Jeśli przydarzy ci się taka sytuacja, to powinieneś jak najszybciej skontaktować się z obsługą hotelu, która zadba o twój komfort i bezpieczeństwo.