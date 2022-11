Grażyna Wolszczak, znana m.in. z serialu "Na Wspólnej", zabrała syna Filipa w podróż, gdy brała udział w programie "Ameryka Express". To on towarzyszył jej w wyzwaniach, z jakimi wiązała się obecność w telewizyjnym show, a widzowie bardzo go polubili. Mimo wszystko syn aktorki trzyma się raczej z dala od show-biznesu. Miał epizod związany z aktorstwem jedynie w dzieciństwie, gdy wystąpił w spektaklu Teatru Telewizji. Zawodowo związany jest z programowaniem i psychologią. Grażyna Wolszczak w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" opowiedziała o planach swojego syna, który myśli o wyprowadzce do Berlina. Zachwycała się jego ukochaną.

Zobacz wideo Syn Grażyny Wolszczak o udziale w "Ameryka Express"

Syn Grażyny Wolszczak chce wyprowadzić się z Polski. Aktorka opowiedziała o jego partnerce

Grażyna Wolszczak w rozmowie z Mateuszem Hładkim ujawniła, że plany syna związane są z jego miłością. Partnerka Filipa pochodzi właśnie z Berlina. Może on tam realizować się również zawodowo.

Bardzo się cieszę, że się rozwija, być może osiądzie w Berlinie. Bardzo kibicuję jego nowej miłości, która jest z Berlina właśnie. Myślę, że to byłby fajny krok zawodowy, gdyby przeniósł tam swoją działalność. Jest jednocześnie programistą komputerowym i psychoterapeutą. I ma swoje takie dziwne psychoterapeutyczne zajawki, które się bardziej tam zrealizują niż tutaj - powiedziała.

Aktorka już wcześniej mówiła, że nie ma nic przeciwko wyprowadzce syna. W najnowszym wywiadzie zdradziła, jak Filip poznał swoją partnerkę.

Niemko-Japonka, jest prześliczna. Poznali się w Polsce, studiowała medycynę międzynarodową w Warszawie.

Dziewczyna syna Grażyny Wolszczak skończyła studia i to właśnie w Berlinie dostała się na staż do jednej z placówek medycznych.