Król Karol lubi zaskakiwać swoimi upodobaniami. Niedawno pisaliśmy o kulinarnym guście króla Wielkiej Brytanii, teraz wracamy z jego misiem. Okazuje się, że syn królowej Elżbiety miał bardzo sentymentalne nastawienie do ulubionej maskotki z dziecięcych lat. Historia z ukochanym pluszakiem ma ukazać się w najnowszej biografii monarchy 8 listopada. Autorem "The King: The Life of Charles III" jest Christopher Andersen, dziennikarz i wieloletni obserwator rodziny królewskiej.

Kolejne upodobania króla Karola wychodzą na jaw. Tym razem chodzi o misia

W książce pt. "The King: The Life of Charles III", Christopher Andersen wyznaje, że pluszowa zabawka była tak cenna dla ówczesnego księcia Karola, że zasadniczo posiadała lokaja na wyłączność. Michael Fawcett miał poważne zadanie. To właśnie on był odpowiedzialny za opiekę nad małym niedźwiedziem, podobno cały czas musiał wiedzieć, gdzie znajduje się pluszak. Natomiast gdy zabawka wymagała natychmiastowej naprawy, specjalnie wzywana była dawna niania króla Karola, Mabel Anderson.

Nadal podróżuje z pluszowym misiem z dzieciństwa, którego dostał, gdy był bardzo małym dzieckiem (...) Jedyną osobą, której pozwolono naprawić tego misia, była niania, opiekująca się Karolem w dzieciństwie - zdradził Christopher Andersen.

Według Christophera Andersena król Karol posiada wiele specyficznych upodobań, a szczególna troska o pluszową zabawkę jest jedną z nich. Autor najnowszej biografii brytyjskiego monarchy mocno zwraca uwagę na jego charakter. Twierdzi, że jest bardzo kapryśny i ma trudny temperament. Zamierzacie udać się do księgarni po nową biografię króla Karola III?