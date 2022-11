Księżna Diana miała dwie siostry, ale to ze starszym bratem od zawsze łączyły ją wyjątkowe relacje. Charles Spencer bardzo przeżył jej śmierć i zadbał o to, aby spoczęła przy rodzinie. Zarzucił również rodzinie królewskiej złe traktowanie ówczesnej żony króla Karola III. Do dziś ciepło wspomina wspólne chwile. Przy okazji Zaduszek opublikował ich archiwalne zdjęcie.

REKLAMA

Zobacz wideo 5 nieznanych faktów z życia księżnej Diany

Lewandowska wspomina babcię. Inne gwiazdy też opublikowały wzruszające słowa

Księżna Diana na wcześniej niepublikowanym zdjęciu z urodzin ojca

Charles Spencer w 1989 roku zapozował z księżną Dianą i ich ojcem Edwardem Spencerem do pamiątkowego zdjęcia wykonanego na jego przyjęciu urodzinowym. Hrabia odszedł trzy lata później, natomiast Lady Di po siedmiu latach. Fotografia ma wyjątkowego znaczenie dla arystokraty.

Tego dnia księżna jak zwykle olśniła. Miała na sobie długą suknię odkrywającą jedną ramię. Dobrała do niej biżuterię zdobioną niebieskimi kamieniami. Co ciekawe, dziś w podobnych kolczykach często można zobaczyć księżną Kate.

Dzisiaj są Zaduszki - kiedy zwyczajowo pamięta się o duszach tych, których się kocha, którzy odeszli: w niektórych częściach świata jest to znane jako Święto Zmarłych. Wyjątkowe dla mnie zdjęcie z 1989 roku, kiedy to w Althorp odbyło się przyjęcie z okazji 65 urodzin mojego ojca - wspominał brat księżnej Diany.

Brat księżnej Diany do dziś jej broni

Dwa lata temu Charles Spencer wkroczył na wojenną ścieżkę w BBC zarzucając, że jego siostra przed laty padła ofiarą nieuczciwości stacji. Jeden z dziennikarzy miał pokazać mu dowody na to, że Diana była inwigilowana, a wszelkie zdobyte informacje przekazywano prasie. Zażądał pośmiertnych przeprosin dla księżnej i przekazania dochodów z wywiadów na cele charytatywne.

Portret sprzed lat wprawił internautów w osłupienie. Myśleli, że to księżna Diana